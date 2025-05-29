Как спасти огурцы от жары летом — идеальная мульча без сена

Огородник мульчирует кусты огурцов. Фото: shutterstock.com

Летом, когда солнце нещадно печет, мульча спасает огурцы от перегрева и пересыхания почвы. Однако, далеко не все материалы подходят для мульчирования. Многие огородники ошибочно выбирают сено, не подозревая, что оно может уничтожить весь урожай. Если огурцы на огороде начали гнить, вянуть или страдать от вредителей — возможно, причина именно в неправильной мульче.

В этой статье мы расскажем, почему сено — не лучший выбор для огурцов, и какую мульчу использовать в жаркий период, чтобы получить богатый урожай.

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Мульчирование помогает уменьшить испарение влаги, подавляет рост сорняков и поддерживает комфортную температуру почвы. В летнюю жару оно буквально спасает огурцы, защищая их корни от перегрева.

Почему нельзя использовать сено для мульчирования огурцов

Не каждый материал подходит для мульчи, особенно в период высоких температур. Сено самый ужасный выбор по следующим причинам:

Рассадник сорняков. Сено часто содержит семена трав, которые быстро прорастают на грядках. В результате вместо защиты вы получите настоящий взрыв сорняков, которые придется долго и сложно выпалывать. Истощение почвы. В процессе разложения сено вытягивает из почвы азот — важный элемент для роста огуречных стеблей и листьев. Культуры слабеют, замедляют рост и становятся менее урожайными. Убежище для вредителей. Слой сена создает идеальные условия для грызунов, насекомых и слизней. Они не только прячутся под мульчей, но и активно уничтожают плоды и листья огурцов. Грибковые заболевания. Сено быстро перегнивает, особенно во время частых поливов или после дождя. Влажная органика — это идеальная среда для развития грибков и гнилей, которые затем легко передаются растениям.

Огурцы замульчировали сеном. Фото: shutterstock.com

Что использовать вместо сена — идеальная мульча для огурцов в жару

Чтобы огурцы не пострадали в жару, а урожай приятно поразил, используйте следующие материалы для мульчирования:

Солома. Лучшая альтернатива сена. Она не содержит семян сорняков, медленно перегнивает и хорошо удерживает влагу. Солома уменьшает риск грибковых инфекций и не истощает почву. Скошенная трава (подсушенная). Если ее хорошо высушить и убедиться, что нет семян, это также может быть безопасный вариант. Используйте ее тонким слоем, чтобы избежать перегрева и гниения. Хвойная подстилка или опилки (перепревшие). Подкисляют почву, поэтому подходят не всем культурам, но хорошо работают в смешанной мульче. Компост или перегной. Питательная мульча, которая одновременно защищает растения.

Сбор урожая огурцов на огороде. Фото: istockphoto.com

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