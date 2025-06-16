Чем надо обработать огурцы на огороде, чтобы они завязались — советы дачникам

Чем обязательно стоит обработать огурцы, чтобы на них была завязь
К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить вкусные и крупные огурцы на своем огороде, ведь иногда на кустах отсутствует завязь. Узнайте, почему кусты этого овоща не завязываются и как можно спасти его урожай с помощью нескольких простых народных удобрений.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Почему на огурцах нет завязи
Дефицит питательных элементов
Чрезмерное количество азота в составе огурцов способствует очень активному росту листьев, но, в то же время, замедляет цветение на кустах. А вот дефицит фосфора, калия и бора ослабляет завязи или заставляет их желтеть.
Неправильный полив
Огурцы любят влажные условия, но полив холодной водой или в недостаточном количестве заставляет кусты сбрасывать завязь. Опытные дачники рекомендуют поливать этот овощ водой температуры 23-25 градусов тепла, а в жару это лучше делать вечером.
Недостаточное освещение
Огурцам не подходит тень, поэтому если они растут не под солнцем, у них не появляется завязь. Чтобы этого не произошло, обеспечивайте огурцам ежедневно от шести до восьми часов прямого солнечного света.
Трудности с опылением
Если огурцы сами не опыляются, им на помощь должны прилететь шмели или пчелы. Отсутствие опылителей уменьшает шансы на появление завязи.
Чем нужно опрыскать огурцы для завязывания
Марганцовка с сахаром
Марганцовка насыщает огурцы марганцем, который способствует цветению кустов, и укрепляет завязь, а сахар, в свою очередь, привлекает внимание опылителей. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Марганцовка — пять кристаллов
- Сахар — 50 грамм
- Вода — десять литров
Добавьте марганцовку с сахаром в воду и опрыскивайте кусты огурцов один раз в две недели.
Дрожжи
Дрожжи насыщают землю полезными бактериями, а также ускоряют процесс цветения и увеличивают количество женских цветков. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Дрожжи — 100 грамм
- Сахар — две столовые ложки
- Теплая вода — десять литров
Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь настояться на 24 часа. Полейте готовым раствором кусты огурцов под корень или опрыскайте листья разбавленным в пропорции один к пяти настоем.
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