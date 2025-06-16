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Главная Дом Чем обязательно стоит обработать огурцы, чтобы на них была завязь

Чем обязательно стоит обработать огурцы, чтобы на них была завязь

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 22:33
Чем надо обработать огурцы на огороде, чтобы они завязались — советы дачникам
Человек, который опрыскивает куст с огурцами. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему на огурцах нет завязи Чем нужно опрыскать огурцы для завязывания

К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить вкусные и крупные огурцы на своем огороде, ведь иногда на кустах отсутствует завязь. Узнайте, почему кусты этого овоща не завязываются и как можно спасти его урожай с помощью нескольких простых народных удобрений.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на огурцах нет завязи

Дефицит питательных элементов

Чрезмерное количество азота в составе огурцов способствует очень активному росту листьев, но, в то же время, замедляет цветение на кустах. А вот дефицит фосфора, калия и бора ослабляет завязи или заставляет их желтеть.

Неправильный полив

Огурцы любят влажные условия, но полив холодной водой или в недостаточном количестве заставляет кусты сбрасывать завязь. Опытные дачники рекомендуют поливать этот овощ водой температуры 23-25 градусов тепла, а в жару это лучше делать вечером.

Огурцы
Спелые огурцы на кусте на огороде. Фото: Pixabay

Недостаточное освещение

Огурцам не подходит тень, поэтому если они растут не под солнцем, у них не появляется завязь. Чтобы этого не произошло, обеспечивайте огурцам ежедневно от шести до восьми часов прямого солнечного света.

Трудности с опылением

Если огурцы сами не опыляются, им на помощь должны прилететь шмели или пчелы. Отсутствие опылителей уменьшает шансы на появление завязи.

Чем нужно опрыскать огурцы для завязывания

Марганцовка с сахаром

Марганцовка насыщает огурцы марганцем, который способствует цветению кустов, и укрепляет завязь, а сахар, в свою очередь, привлекает внимание опылителей. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Марганцовка — пять кристаллов
  • Сахар — 50 грамм
  • Вода — десять литров

Добавьте марганцовку с сахаром в воду и опрыскивайте кусты огурцов один раз в две недели.

Обработка огурцов
Опрыскивание куста огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Дрожжи

Дрожжи насыщают землю полезными бактериями, а также ускоряют процесс цветения и увеличивают количество женских цветков. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

  • Дрожжи — 100 грамм
  • Сахар — две столовые ложки
  • Теплая вода — десять литров

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь настояться на 24 часа. Полейте готовым раствором кусты огурцов под корень или опрыскайте листья разбавленным в пропорции один к пяти настоем.

Напомним, мы писали о том, как можно уберечь огурцы на огороде от жары.

Ранее мы рассказывали о том, в какое время суток стоит сажать рассаду огурцов на огороде.

Также мы сообщали о том, почему нельзя рыхлить огурцы на огороде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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