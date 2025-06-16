Чем надо обработать огурцы на огороде, чтобы они завязались — советы дачникам

Человек, который опрыскивает куст с огурцами. Фото: Freepik

К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить вкусные и крупные огурцы на своем огороде, ведь иногда на кустах отсутствует завязь. Узнайте, почему кусты этого овоща не завязываются и как можно спасти его урожай с помощью нескольких простых народных удобрений.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на огурцах нет завязи

Дефицит питательных элементов

Чрезмерное количество азота в составе огурцов способствует очень активному росту листьев, но, в то же время, замедляет цветение на кустах. А вот дефицит фосфора, калия и бора ослабляет завязи или заставляет их желтеть.

Неправильный полив

Огурцы любят влажные условия, но полив холодной водой или в недостаточном количестве заставляет кусты сбрасывать завязь. Опытные дачники рекомендуют поливать этот овощ водой температуры 23-25 градусов тепла, а в жару это лучше делать вечером.

Спелые огурцы на кусте на огороде. Фото: Pixabay

Недостаточное освещение

Огурцам не подходит тень, поэтому если они растут не под солнцем, у них не появляется завязь. Чтобы этого не произошло, обеспечивайте огурцам ежедневно от шести до восьми часов прямого солнечного света.

Трудности с опылением

Если огурцы сами не опыляются, им на помощь должны прилететь шмели или пчелы. Отсутствие опылителей уменьшает шансы на появление завязи.

Чем нужно опрыскать огурцы для завязывания

Марганцовка с сахаром

Марганцовка насыщает огурцы марганцем, который способствует цветению кустов, и укрепляет завязь, а сахар, в свою очередь, привлекает внимание опылителей. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Марганцовка — пять кристаллов

Сахар — 50 грамм

Вода — десять литров

Добавьте марганцовку с сахаром в воду и опрыскивайте кусты огурцов один раз в две недели.

Опрыскивание куста огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Дрожжи

Дрожжи насыщают землю полезными бактериями, а также ускоряют процесс цветения и увеличивают количество женских цветков. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Дрожжи — 100 грамм

Сахар — две столовые ложки

Теплая вода — десять литров

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь настояться на 24 часа. Полейте готовым раствором кусты огурцов под корень или опрыскайте листья разбавленным в пропорции один к пяти настоем.

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