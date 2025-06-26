Что надо сделать с огурцами после первых всходов — советы дачникам

Сбор урожая огурцов в теплице. Фото: Freepik

Когда на кустах огурцов появились первые всходы, необходимо о них позаботиться, чтобы они выросли крепкими и вкусными. Опытные дачники рассказали, что необходимо в обязательном порядке сделать с этими овощами после того, как на растениях появились первые всходы.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Мульчирование почвы

Такая процедура, как мульчирование, удерживает влагу, не дает почве перегреваться и препятствует появлению сорняков. А еще она улучшает урожай огурцов, особенно после появления первых всходов на огороде. Чтобы достичь хороших результатов, насыпьте вокруг кустов с огурцами сено или скошенную траву слоем от пяти до десяти сантиметров.

Процесс мульчирования огурцов в теплице. Фото: Epic Gardening

Подкормка растений

Через семь-десять дней после появления первых всходов огурцы нуждаются в азоте, который помогает нарастить зеленую массу на кустах. Для этого нужно подкормить огурцы органическим удобрением, а для приготовления смеси вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Коровяк — один к десяти

Куриный помет — один к 20

Разведите одно из этих удобрений, оставьте раствор настояться на один-два дня, после чего полейте огурцы под корень. Обязательно чередуйте органику с зольным настоем, ведь древесная зола насыщает огурцы калием, который способствует формированию плодов.

Процедура подкормки огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Подвязывание кустов

Когда огурцы подрастут, обязательно сделайте для них опору, чтобы улучшить вентиляцию, снизить риск развития болезней и облегчить процесс сбора урожая. А еще это нужно для того, чтобы плоды огурцов не касались поверхности земли и не портились от прямого контакта с ней.

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