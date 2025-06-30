Как спасти огурцы, на которых желтеют листья — причины и методы борьбы, советы дачникам

Процедура опрыскивания куста огурцов в теплице. Фото: Pinterest

Иногда бывает так, что на кустах огурцов желтеют листья, и этому есть несколько объяснений. Опытные дачники рассказали, по каким причинам возникает эта проблема и как можно эффективно от нее избавиться, чтобы вовремя спасти урожай этого овоща.

Об этом рассказывают на канале "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Дефицит азота

Если вашим огурцам не хватает азота, старые листья желтеют на краях и начинают сохнуть, ведь этот элемент нужен для наращивания зеленой массы. Чтобы исправить ситуацию, подкармливайте огурцы мочевиной, аммиачной селитрой, куриным пометом или коровяком. Еще можете опрыскать листья раствором мочевины.

Неправильный полив

Огурцы имеют поверхностные корни, поэтому их нужно постоянно поливать, чтобы поддерживать влажный режим. Но чередование сухости с переувлажнением, как и чрезмерное количество воды, плохо влияют на огурцы. Поливайте кусты регулярно теплой водой и мульчируйте их соломой, травой или опилками для удержания влаги.

Пожелтение листьев на кустах огурцов. Фото: скриншот с YouTube

Истощенная почва

Если вы сажаете огурцы постоянно на одном и том же месте, земля истощается и теряет серу, калий, магний и железо. Чтобы вернуть овощам эти элементы, подкармливайте их комплексными удобрениями "Растворин" и "Кристалон", хелатами магния и железа или настоями древесной золы.

Грибковые инфекции

Если ваши огурцы пострадали от грибковых инфекций, на кустах возникает пожелтение. Обязательно обработайте кусты овоща такими фунгицидами, как "Превикур", "Ридомил", "Топаз", "Фитоспорин" или "Триходермин", а также проветривайте теплицы.

Стресс от перепадов температуры

Листья на огурцах могут желтеть и из-за перепадов температуры, особенно ночью, а также из-за долговременных дождей. Чтобы это исправить, накройте кусты агроволокном, обрабатывайте их такими препаратами, как "Циркон" или "Эпин", а также осуществляйте внекорневые удобрения стимуляторами роста.

Дефицит освещения и загущение

Недостаток света замедляет процесс фотосинтеза, а загущенные посадки провоцируют развитие болезней. Чтобы этого не произошло, обязательно прореживайте грядки с огурцами, пасынкуйте и подвязывайте кусты, а также следите за расстоянием между растениями.

Напомним, мы писали о том, чем надо обработать огурцы, чтобы они завязывались.

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