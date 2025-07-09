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Головна Дім Ці прості кроки допоможуть вам продовжити плодоношення огірків

Ці прості кроки допоможуть вам продовжити плодоношення огірків

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 22:33
Що зробити, щоб огірки плодоносили до вересня 2025 — поради дачникам
Дачник з врожаєм огірків на городі. Фото: Freepik

Хочете мати на своєму городі великі та смачні огірки, але їхній період плодоношення закінчився? Досвідчені дачники розповіли, як можна продовжити цей процес, щоб насолоджуватися смачними овочами аж до самої осені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як можна продовжити період плодоношення огірків

Видалення зайвого

Щойно огірки перестали плодоносити, вам потрібно обов’язково обстежити кущі. Видаліть все, на чому є пожовтіння і сухі місця, оскільки рослини витрачають на них свої сили, а самих їх вже ніяк не відновити. Тому з усім цим бажано "прощатися". 

Причому, видаляти потрібно пасинки — якщо на кущах є зав’язь, після неї можете сміливо залишити один лист. Цього вам буде достатньо для того, щоб забезпечити живлення для кущів популярного овоча.

Обрезка огурцов
Обрізка кущів з огірками на городі. Фото: Freepik

Підживлення кущів

Наприкінці літа також потрібно внести добрива під огірки, щоб відновити їхнє цвітіння. Для цього дачники з досвідом рекомендують скористатися сечовиною, якою потрібно обробити огірки по листю. Щоб приготувати ефективне добриво, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Сечовина — 15 грамів
  • Вода — десять літрів

Разом з азотом, який міститься в сечовині, під кущі огірків додають добрива з калієм. Для цього можете використати деревну золу, щоб покращити смак плодів і якість майбутнього врожаю, а також зміцнити імунну систему рослин.

Полив огурцов
Підживлення куща огірків на городі. Фото: Astuce Rapide

Такий простий, але, водночас, ефективний догляд допоможе вам мати врожай смачних і великих огірків на своєму городі аж до вересня. А вони, в свою чергу, потішать ваше око великою кількістю соковитих плодів.

Нагадаємо, ми писали про те, чому ні в якому разі не можна поливати огірки на городі зранку. 

Раніше ми розповідали про те, що треба зробити з огірками після появи перших сходів. 

Також ми повідомляли про те, чим треба обробити огірки, щоб вони зав’язалися. 

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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