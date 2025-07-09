Что сделать, чтобы огурцы плодоносили до сентября 2025 — советы дачникам

Дачник с урожаем огурцов на огороде. Фото: Freepik

Хотите иметь на своем огороде большие и вкусные огурцы, но их период плодоношения закончился? Опытные дачники рассказали, как можно продлить этот процесс, чтобы наслаждаться вкусными овощами вплоть до самой осени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Удаление лишнего

Как только огурцы перестали плодоносить, вам нужно обязательно обследовать кусты. Удалите все, на чем есть пожелтение и сухие места, поскольку растения тратят на них свои силы, а самих их уже никак не восстановить. Поэтому со всем этим желательно "прощаться".

Причем, удалять нужно пасынки — если на кустах есть завязь, после нее можете смело оставить один лист. Этого вам будет достаточно для того, чтобы обеспечить питание для кустов популярного овоща.

Обрезка кустов с огурцами на огороде. Фото: Freepik

Подкормка кустов

В конце лета также нужно внести удобрения под огурцы, чтобы возобновить их цветение. Для этого дачники с опытом рекомендуют воспользоваться мочевиной, которой нужно обработать огурцы по листьям. Чтобы приготовить эффективное удобрение, возьмите такие ингредиенты, как:

Мочевина — 15 грамм

Вода — десять литров

Вместе с азотом, который содержится в мочевине, под кусты огурцов добавляют удобрения с калием. Для этого можете использовать древесную золу, чтобы улучшить вкус плодов и качество будущего урожая, а также укрепить иммунную систему растений.

Подкормка куста огурцов на огороде. Фото: Astuce Rapide

Такой простой, но, в то же время, эффективный уход поможет вам иметь урожай вкусных и крупных огурцов на своем огороде вплоть до сентября. А они, в свою очередь, порадуют ваш глаз большим количеством сочных плодов.

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