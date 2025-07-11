Как поливать огурцы в июле 2025, чтобы они не были горькими — советы дачникам

Человек, который поливает огурцы на огороде. Фото: Merkur

Многие ответственные дачники всегда мечтают о куче хрустящих и сладких огурцов, и одним из важнейших этапов их выращивания является полив. Узнайте, как нужно проводить эту процедуру с овощами на огороде, чтобы в плодах не было горечи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Температура воды

Запомните, что огурцы, как и другие растения на огороде, не любят ледяную воду, поэтому ни в коем случае не поливайте ею растения. Дело в том, что холодная вода заставляет кусты вырабатывать вещество, которое отвечает за горечь в корнеплодах.

В результате огурцы вырастают невыносимо горькими, от чего их просто невозможно есть.

Два спелых огурца на кусте. Фото: Pinterest

Время полива

Ни в коем случае нельзя поливать огурцы под палящими солнечными лучами. Дело в том, что капли, которые остаются на листьях кустов после полива, вызывают ожоги. Поэтому поливать огурцы дачники рекомендуют рано утром, когда еще нет жары, или вечером, когда солнце уже зашло.

Вечером поливать эти овощи лучше всего, поскольку за ночь они успевают напиться влаги.

Процедура полива кустов с огурцами на огороде. Фото: Pinterest

Процесс полива

В июле, когда на улице жарко, огурцам нужна стабильная влажность, поэтому поливать их нужно ежедневно или дважды в день — утром и вечером. Однако, опрыскивания листьев не принесут никакой пользы, поэтому нужно промочить землю на глубину в 15-20 сантиметров, где расположены основные корни.

На один взрослый куст должно уходить примерно десять литров воды, а для сохранения влаги и защиты корней от перегрева нужно использовать мульчирование сеном, опилками, компостом и т.д.

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