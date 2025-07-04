Як можна виростити смачний базилік на городі — покрокова інструкція, поради дачникам

Людина, яка доглядає кущ базиліка на городі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник знає, що базилік не потребує особливого догляду, але для гарного врожаю про нього важливо дбати. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно робити з цією зеленню у процесі вирощування, щоб вона дала великий і смачний врожай на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Крок перший — посадка розсади

Перш, ніж вирощувати базилік на своєму городі, потрібно посіяти його насіння на розсаду. Спочатку обробіть насіння, щоб воно краще проростало, потім посійте його в спеціальних ємностях чи ящиках на глибину в 0,5 сантиметрів на відстані між рядками — до п’яти сантиметрів на початку весни.

Щойно ви побачите два справжні листочки, прорідіть розсаду і переходьте до наступного етапу.

Вирощування розсади базиліка в домашніх умовах. Фото: Freepik

Крок другий — підживлення розсади

Наступним кроком є підживлення розсади, а для цього вам варто приготувати спеціальну суміш з таких інгредієнтів, як:

Аміачна селітра — два грама

Деревна зола — чотири грама

Суперфосфат — чотири грама

Вода — один літр

Підживлюйте розсаду базиліка кожні два тижні, щоб рослини продовжили правильно розвиватися.

Крок третій — посадки розсади у відкритий ґрунт

Висаджувати розсаду базиліка на городі краще наприкінці травня або на початку червня. Робити це потрібно на відстані в 20 на 20 сантиметрів.

Посаджена розсада базиліка на городі. Фото: Decorexpro

Крок четвертий — полив рослин

Після посадки розсади обов’язково регулярно поливайте рослини теплою і попередньо відстояною водою. Також чергуйте зрошення з розпушуванням землі, щоб не виникало застою води на грядках, де ви вирощуєте базилік.

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