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Головна Дім Чому листя петрушки жовтіють влітку — як врятувати врожай

Чому листя петрушки жовтіють влітку — як врятувати врожай

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Дата публікації: 20 червня 2025 01:12
Чому петрушка жовтіє влітку 2025 — причини і як врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай петрушки на городі. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому петрушка почала жовтіти влітку Як правильно доглядати петрушку

Якщо ви помітили, що петрушка на вашому городі влітку почала жовтіти, це означає, що вона відчуває стрес і потребує термінової допомоги. Досвідчені дачники розповіли, які причини виникнення цієї проблеми і як можна врятувати врожай зелені.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому петрушка почала жовтіти влітку

Дефіцит поливів

Влітку, особливо коли надворі спекотно, петрушка вважається дуже чутливою до нестачі вологи. Якщо їй недостатньо води, її листя починає жовтіти і в’янути. Щоб вчасно врятувати врожай цієї зелені, важливо постійно поливати грядки.

Але робити це краще ввечері, коли сонячні промені вже не такі активні, як вдень. Водночас, поливати петрушку потрібно теплою водою, щоб зелень краще засвоювала вологу, а її коріння, в свою чергу, не відчувало жодного стресу. 

Відсутність поживних елементів

Також петрушка може жовтіти через те, що їй не вистачає такого важливого мікроелементу, як азот, який потрібен для росту і розвитку рослин. Якщо в складі цієї зелені немає достатньої кількості цього компоненту, вона стає не такою насичено зеленою, слабшає і знижує врожайність.

Якщо ви хочете уникнути пожовтіння і виростити гарну зелену петрушку на своєму городі, необхідно регулярно підживлювати її добривами, які містять у своєму складі азот.

Петрушка
Жовті листочки петрушки в горщику. Фото: Horticulture

Як правильно доглядати петрушку

Дачники з досвідом рекомендують використовувати під час поливу петрушки комплексні добрива, які не лише наділяють зелень потрібними речовинами, а й покращують родючість ґрунту. Гарним варіантом буде настоянка з кропиви, яка насичує ґрунт природним азотом. 

Для приготування ефективного настою візьміть:

  • Подрібнену кропиву — один кілограм
  • Воду — десять літрів

Поєднайте ці інгредієнти і залиште суміш настоятися на одну добу, а потім полийте грядки, де у вас росте петрушка. 

Полив петрушки
Процес поливу петрушки на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, де і як правильно сіяти петрушку на городі, щоб зібрати гарний врожай. 

Раніше ми розповідали про те, чому потрібно засадити весь город кропом. 

Також ми повідомляли про те, чому не можна вирощувати щавель на своєму городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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