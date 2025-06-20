Почему петрушка желтеет летом 2025 — причины и как спасти урожай, советы дачникам

Человек, который собирает урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik

Если вы заметили, что петрушка на вашем огороде летом начала желтеть, это значит, что она испытывает стресс и нуждается в срочной помощи. Опытные дачники рассказали, каковы причины возникновения этой проблемы и как можно спасти урожай зелени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дефицит поливов

Летом, особенно когда на улице жарко, петрушка считается очень чувствительной к недостатку влаги. Если ей недостаточно воды, ее листья начинают желтеть и увядать. Чтобы вовремя спасти урожай этой зелени, важно постоянно поливать грядки.

Но делать это лучше вечером, когда солнечные лучи уже не такие активные, как днем. В то же время, поливать петрушку нужно теплой водой, чтобы зелень лучше усваивала влагу, а ее корни, в свою очередь, не испытывали никакого стресса.

Отсутствие питательных элементов

Также петрушка может желтеть из-за того, что ей не хватает такого важного микроэлемента, как азот, который нужен для роста и развития растений. Если в составе этой зелени нет достаточного количества этого компонента, она становится не такой насыщенно зеленой, слабеет и снижает урожайность.

Если вы хотите избежать пожелтения и вырастить красивую зеленую петрушку на своем огороде, необходимо регулярно подкармливать ее удобрениями, которые содержат в своем составе азот.

Желтые листочки петрушки в горшке. Фото: Horticulture

Как правильно ухаживать за петрушкой

Дачники с опытом рекомендуют использовать во время полива петрушки комплексные удобрения, которые не только наделяют зелень нужными веществами, но и улучшают плодородие почвы. Хорошим вариантом будет настойка из крапивы, которая насыщает почву природным азотом.

Для приготовления эффективного настоя возьмите:

Измельченную крапиву — один килограмм

Воду — десять литров

Соедините эти ингредиенты и оставьте смесь настояться на одни сутки, а затем полейте грядки, где у вас растет петрушка.

Процесс полива петрушки на огороде. Фото: скриншот с YouTube

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