Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Почему листья петрушки желтеют летом — как спасти урожай

Почему листья петрушки желтеют летом — как спасти урожай

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 01:12
Почему петрушка желтеет летом 2025 — причины и как спасти урожай, советы дачникам
Человек, который собирает урожай петрушки на огороде. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему петрушка начала желтеть летом Как правильно ухаживать за петрушкой

Если вы заметили, что петрушка на вашем огороде летом начала желтеть, это значит, что она испытывает стресс и нуждается в срочной помощи. Опытные дачники рассказали, каковы причины возникновения этой проблемы и как можно спасти урожай зелени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Почему петрушка начала желтеть летом

Дефицит поливов

Летом, особенно когда на улице жарко, петрушка считается очень чувствительной к недостатку влаги. Если ей недостаточно воды, ее листья начинают желтеть и увядать. Чтобы вовремя спасти урожай этой зелени, важно постоянно поливать грядки.

Но делать это лучше вечером, когда солнечные лучи уже не такие активные, как днем. В то же время, поливать петрушку нужно теплой водой, чтобы зелень лучше усваивала влагу, а ее корни, в свою очередь, не испытывали никакого стресса.

Отсутствие питательных элементов

Также петрушка может желтеть из-за того, что ей не хватает такого важного микроэлемента, как азот, который нужен для роста и развития растений. Если в составе этой зелени нет достаточного количества этого компонента, она становится не такой насыщенно зеленой, слабеет и снижает урожайность.

Если вы хотите избежать пожелтения и вырастить красивую зеленую петрушку на своем огороде, необходимо регулярно подкармливать ее удобрениями, которые содержат в своем составе азот.

Петрушка
Желтые листочки петрушки в горшке. Фото: Horticulture

Как правильно ухаживать за петрушкой

Дачники с опытом рекомендуют использовать во время полива петрушки комплексные удобрения, которые не только наделяют зелень нужными веществами, но и улучшают плодородие почвы. Хорошим вариантом будет настойка из крапивы, которая насыщает почву природным азотом.

Для приготовления эффективного настоя возьмите:

  • Измельченную крапиву — один килограмм
  • Воду — десять литров

Соедините эти ингредиенты и оставьте смесь настояться на одни сутки, а затем полейте грядки, где у вас растет петрушка.

Полив петрушки
Процесс полива петрушки на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, где и как правильно сеять петрушку на огороде, чтобы собрать хороший урожай.

Ранее мы рассказывали о том, почему нужно засадить весь огород укропом.

Также мы сообщали о том, почему нельзя выращивать щавель на своем огороде.

растения советы огород зелень эффективные способы петрушка
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации