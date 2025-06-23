Чим треба підживити кріп у 2025 році — як це правильно робити, поради дачникам

Жінка з врожаєм кропу в руках. Фото: Freepik

Така зелень, як кріп, не потребує якогось особливого догляду, але їй, як і будь-якій іншій рослині на городі, важливо отримати всі необхідні для росту і розвитку поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, чим і як правильно потрібно удобрювати цю культуру в 2025 році, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом рекомендують цього року підживлювати кріп натуральним добривом. Йдеться про звичайний коров’як, до складу якого входить компоненти для прискорення росту, яскравого кольору і більш вираженого запаху кропу.

Врожай кропу в руці. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати кріп коров’яком

Щоб приготувати ефективне добриво для поливу кропу, змішайте між собою гній і воду в співвідношенні один до десяти. Приготовлену суміш залиште настоятися щонайменше на одну ніч, щоб всі активні елементи вивільнилися.

Використовуйте по половині відра цієї суміші на один квадратний метр вашої ділянки, де у вас росте кріп. Ця рідина вважається абсолютно безпечною для зелені.

Як правильно доглядати кріп

Щоб виростити гарну і смачну зелень, запам’ятайте, що їй потрібно багато місця, тому густі посадки варто проріджувати. Тому щойно ви побачите перші два-три справжні листочки, починайте це робити. На перших етапах між паростками залишіть десь три сантиметра вільного простору, а потім — п’ять.

Обов’язково під час проведення цієї процедури видаліть паростки, які вважаються найслабшими і найменшими з усіх. Щоб не нашкодити кропу, обережно витягуйте кущі, а деякі з них пересадіть на інше місце. Так зелень отримає більше світла і поживних елементів, а це — найголовніший крок на шляху до великого і гарного врожаю.

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