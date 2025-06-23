Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Чим і як підживлювати кріп у 2025 році для смачного врожаю

Чим і як підживлювати кріп у 2025 році для смачного врожаю

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 19:30
Чим треба підживити кріп у 2025 році — як це правильно робити, поради дачникам
Жінка з врожаєм кропу в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Чим слід удобрити кріп у 2025 році Як правильно доглядати кріп

Така зелень, як кріп, не потребує якогось особливого догляду, але їй, як і будь-якій іншій рослині на городі, важливо отримати всі необхідні для росту і розвитку поживні елементи. Досвідчені дачники розповіли, чим і як правильно потрібно удобрювати цю культуру в 2025 році, щоб зібрати гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чим слід удобрити кріп у 2025 році

Дачники з досвідом рекомендують цього року підживлювати кріп натуральним добривом. Йдеться про звичайний коров’як, до складу якого входить компоненти для прискорення росту, яскравого кольору і більш вираженого запаху кропу.

Укроп
Врожай кропу в руці. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати кріп коров’яком

Щоб приготувати ефективне добриво для поливу кропу, змішайте між собою гній і воду в співвідношенні один до десяти. Приготовлену суміш залиште настоятися щонайменше на одну ніч, щоб всі активні елементи вивільнилися. 

Використовуйте по половині відра цієї суміші на один квадратний метр вашої ділянки, де у вас росте кріп. Ця рідина вважається абсолютно безпечною для зелені.

Як правильно доглядати кріп

Щоб виростити гарну і смачну зелень, запам’ятайте, що їй потрібно багато місця, тому густі посадки варто проріджувати. Тому щойно ви побачите перші два-три справжні листочки, починайте це робити. На перших етапах між паростками залишіть десь три сантиметра вільного простору, а потім — п’ять. 

Обов’язково під час проведення цієї процедури видаліть паростки, які вважаються найслабшими і найменшими з усіх. Щоб не нашкодити кропу, обережно витягуйте кущі, а деякі з них пересадіть на інше місце. Так зелень отримає більше світла і поживних елементів, а це — найголовніший крок на шляху до великого і гарного врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, чому не варто сіяти кріп і петрушку на одній грядці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обробити насіння кропу перед  посівом. 

Також ми повідомляли про те, як правильно сіяти кріп на городі для гарного врожаю.

поради город кріп зелень ефективні способи
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації