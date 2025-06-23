Чем надо подкормить укроп в 2025 году — как это правильно делать, советы дачникам

Женщина с урожаем укропа в руках. Фото: Freepik

Такая зелень, как укроп, не нуждается в каком-то особом уходе, но ей, как и любому другому растению на огороде, важно получить все необходимые для роста и развития питательные элементы. Опытные дачники рассказали, чем и как правильно нужно удобрять эту культуру в 2025 году, чтобы собрать хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Дачники с опытом рекомендуют в этом году подкармливать укроп натуральным удобрением. Речь идет об обычном коровяке, в состав которого входит компоненты для ускорения роста, яркого цвета и более выраженного запаха укропа.

Урожай укропа в руке. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать укроп коровяком

Чтобы приготовить эффективное удобрение для полива укропа, смешайте между собой навоз и воду в соотношении один к десяти. Приготовленную смесь оставьте настояться, как минимум, на одну ночь, чтобы все активные элементы высвободились.

Используйте по половине ведра этой смеси на один квадратный метр вашего участка, где у вас растет укроп. Эта жидкость считается абсолютно безопасной для зелени.

Как правильно ухаживать за укропом

Чтобы вырастить красивую и вкусную зелень, запомните, что ей нужно много места, поэтому густые посадки стоит прореживать. Как только вы увидите первые два-три настоящих листочка, начинайте это делать. На первых этапах между ростками оставьте где-то три сантиметра свободного пространства, а затем — пять.

Обязательно во время проведения этой процедуры удалите ростки, которые считаются самыми слабыми и самыми маленькими из всех. Чтобы не навредить укропу, осторожно извлекайте кусты, а некоторые из них пересадите на другое место. Так зелень получит больше света и питательных элементов, а это — самый главный шаг на пути к большому и хорошему урожаю.

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