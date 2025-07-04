Как можно вырастить вкусный базилик на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам

Человек, который ухаживает за кустом базилика на огороде. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник знает, что базилик не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая о нем важно заботиться. Узнайте, что обязательно нужно делать с этой зеленью в процессе выращивания, чтобы она дала большой и вкусный урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Шаг первый — посадка рассады

Прежде, чем выращивать базилик на своем огороде, нужно посеять его семена на рассаду. Сначала обработайте семена, чтобы они лучше прорастали, затем посейте их в специальных емкостях или ящиках на глубину в 0,5 сантиметров на расстоянии между рядками — до пяти сантиметров в начале весны.

Как только вы увидите два настоящих листочка, проредите рассаду и переходите к следующему этапу.

Выращивание рассады базилика в домашних условиях. Фото: Freepik

Шаг второй — подкормка рассады

Следующим шагом является подкормка рассады, а для этого вам стоит приготовить специальную смесь из таких ингредиентов, как:

Аммиачная селитра — два грамма

Древесная зола — четыре грамма

Суперфосфат — четыре грамма

Вода — один литр

Подкармливайте рассаду базилика каждые две недели, чтобы растения продолжили правильно развиваться.

Шаг третий — посадки рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду базилика на огороде лучше в конце мая или в начале июня. Делать это нужно на расстоянии в 20 на 20 сантиметров.

Посаженная рассада базилика на огороде. Фото: Decorexpro

Шаг четвертый — полив растений

После посадки рассады обязательно регулярно поливайте растения теплой и предварительно отстоянной водой. Также чередуйте орошение с рыхлением земли, чтобы не возникало застоя воды на грядках, где вы выращиваете базилик.

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