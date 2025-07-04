Как можно вырастить вкусный базилик на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам

Вкусная и ароматная зелень к столу — как выращивать базилик
Каждый настоящий дачник знает, что базилик не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая о нем важно заботиться. Узнайте, что обязательно нужно делать с этой зеленью в процессе выращивания, чтобы она дала большой и вкусный урожай на огороде.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как вырастить вкусный базилик на огороде
Шаг первый — посадка рассады
Прежде, чем выращивать базилик на своем огороде, нужно посеять его семена на рассаду. Сначала обработайте семена, чтобы они лучше прорастали, затем посейте их в специальных емкостях или ящиках на глубину в 0,5 сантиметров на расстоянии между рядками — до пяти сантиметров в начале весны.
Как только вы увидите два настоящих листочка, проредите рассаду и переходите к следующему этапу.
Шаг второй — подкормка рассады
Следующим шагом является подкормка рассады, а для этого вам стоит приготовить специальную смесь из таких ингредиентов, как:
- Аммиачная селитра — два грамма
- Древесная зола — четыре грамма
- Суперфосфат — четыре грамма
- Вода — один литр
Подкармливайте рассаду базилика каждые две недели, чтобы растения продолжили правильно развиваться.
Шаг третий — посадки рассады в открытый грунт
Высаживать рассаду базилика на огороде лучше в конце мая или в начале июня. Делать это нужно на расстоянии в 20 на 20 сантиметров.
Шаг четвертый — полив растений
После посадки рассады обязательно регулярно поливайте растения теплой и предварительно отстоянной водой. Также чередуйте орошение с рыхлением земли, чтобы не возникало застоя воды на грядках, где вы выращиваете базилик.
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