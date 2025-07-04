Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Вкусная и ароматная зелень к столу — как выращивать базилик

Вкусная и ароматная зелень к столу — как выращивать базилик

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 01:12
Как можно вырастить вкусный базилик на огороде — пошаговая инструкция, советы дачникам
Человек, который ухаживает за кустом базилика на огороде. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник знает, что базилик не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая о нем важно заботиться. Узнайте, что обязательно нужно делать с этой зеленью в процессе выращивания, чтобы она дала большой и вкусный урожай на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Как вырастить вкусный базилик на огороде

Шаг первый — посадка рассады

Прежде, чем выращивать базилик на своем огороде, нужно посеять его семена на рассаду. Сначала обработайте семена, чтобы они лучше прорастали, затем посейте их в специальных емкостях или ящиках на глубину в 0,5 сантиметров на расстоянии между рядками — до пяти сантиметров в начале весны.

Как только вы увидите два настоящих листочка, проредите рассаду и переходите к следующему этапу.

Рассада базилика
Выращивание рассады базилика в домашних условиях. Фото: Freepik

Шаг второй — подкормка рассады

Следующим шагом является подкормка рассады, а для этого вам стоит приготовить специальную смесь из таких ингредиентов, как:

  • Аммиачная селитра — два грамма
  • Древесная зола — четыре грамма
  • Суперфосфат — четыре грамма
  • Вода — один литр

Подкармливайте рассаду базилика каждые две недели, чтобы растения продолжили правильно развиваться.

Шаг третий — посадки рассады в открытый грунт

Высаживать рассаду базилика на огороде лучше в конце мая или в начале июня. Делать это нужно на расстоянии в 20 на 20 сантиметров.

Базилик
Посаженная рассада базилика на огороде. Фото: Decorexpro

Шаг четвертый — полив растений

После посадки рассады обязательно регулярно поливайте растения теплой и предварительно отстоянной водой. Также чередуйте орошение с рыхлением земли, чтобы не возникало застоя воды на грядках, где вы выращиваете базилик.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя выращивать щавель на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему петрушка желтеет летом и как можно спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему стоит посадить много укропа на огороде.

растения советы огород зелень базилик
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации