Главная Дом и огород Как правильно сеять базилик на огороде — полезные советы

Как правильно сеять базилик на огороде — полезные советы

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 19:30
Как посеять базилик на огороде, чтобы собрать большой урожай — советы дачникам
Процесс сбора урожая базилика на огороде. Фото: Wves

Каждый опытный дачник знает, что базилик не требует особого ухода, а выращивать его можно как на открытом огороде, так и в горшке на подоконнике. Узнайте, как правильно сеять это растение, чтобы гарантированно вырастить большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Базилик пользуется большой популярностью среди хозяек на кухне, ведь его часто добавляют в различные салаты, заправки и кетчупы. Само по себе растение вообще неприхотливое, но для хорошего урожая на огороде надо знать, как его правильно сеять.

Дачники с опытом рассказали, в какой период лучше высаживать базилик, где это делать и как правильно сеять растение, чтобы получить хороший урожай в будущем.

Базилик
Выращивание базилика на огороде. Фото: Freepik

Как сажать базилик на огороде для хорошего урожая

Когда лучше сеять базилик на огороде

Поскольку базилик любит тепло, его лучше не сажать на огороде рано весной. Лучше подождать, пока по ночам пройдут заморозки, а это — конец мая или начало июня.

Где лучше сажать базилик

Что касается места, где лучше сеять базилик, то в идеале, чтобы это был солнечный участок. Дело в том, что это растение очень не любит расти в условиях повышенной влаги.

Как правильно сеять базилик

Для посева семян базилик сначала перекопайте землю и сделайте на участке рядки, расстояние между которыми должно составлять более 30 сантиметров. В рядке сейте по два семени сразу, а после этого накройте грядку пленкой до тех пор, пока не увидите первые всходы растений.

Эти простые, но важные советы помогут вам вырастить самый вкусный базилик на своем огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно продлить сезон салата на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде в августе 2025 года.

Также мы сообщали о том, как можно защитить урожай на огороде от летней жары.

растения культура советы огород базилик
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
