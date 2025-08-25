Як підживити капусту наприкінці серпня, щоб качани швидше завʼязалися

Капуста росте на грядці. Фото: pexels.com

У серпні капуста переходить у вирішальний етап формування качанів, але спека, нестача дощів і сухе повітря можуть зупинити її розвиток. Щоб отримати щільні качани, потрібно забезпечити правильний полив і зробити кілька підживлень.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Полив — головна умова гарних качанів

Поливайте капусту раз на 3 дні, рясно — щоб вода просочила ґрунт на 15 см у глибину.

На один кущ потрібно приблизно 10 літрів води.

Якщо температура повітря +26°С і вище, поливайте частіше.

Щоб знизити сухість повітря, можна обприскувати листя водою або виливати прохолодну воду прямо на качан.

Підгодівля для захисту від розтріскування

Щоб запобігти тріщинам на качанах, дайте капусті органічне добриво:

Настій коров’яку (2 літри) розвести в 10 літрах води.

Поливайте під корінь по 1 літру під кожну рослину.

Вирощені качани капусти. Фото: pixabay.com

Захист від шкідників і додаткове живлення

Посипте ґрунт навколо капусти деревною золою і трохи пройдіться по листю.

Щоб посилити ефект, змішайте золу з гірчичною макухою і тютюновим пилом — це захистить від слимаків і одночасно підживить рослину.

Фінальне підживлення для щільного качана

Коли качани майже сформувалися, дайте капусті мінеральні добрива:

1 ст. ложка монофосфату калію на 10 л води, по 1 літру під кущ.

Додатково підгодуйте калієм і фосфором.

Для міцності качана додайте бор: 3 г на 10 л води.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати капусту вдома.

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі.



Також ми пояснювали, як можна захистити качани капусти від білокрилки.