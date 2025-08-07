Відео
Головна Дім та город Припиніть підживлювати капусту в цей момент — коли саме

Припиніть підживлювати капусту в цей момент — коли саме

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:30
Коли треба закінчити підживлення капусти на городі — поради дачникам
Людина, яка обприскує капусту на городі. Фото: Freepik

Якщо ви хочете надовше зберегти врожай капусти, вам варто дещо знати про процедуру підживлення її на городі. Досвідчені дачники розповіли, чим варто підживлювати качани і коли краще закінчувати внесення добрив у ґрунт, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Для того, щоб капуста залишалася смачною і довго зберігалася в льосі, варто правильно її підживлювати. Зокрема, необхідно знати, які саме добрива потрібні цій культурі та коли краще завершити підживлення, щоб зберегти врожай.

Капуста
Врожай капусти на городі. Фото: Freepik

Чим варто підживлювати капусту

Якщо ви хочете потім зберігати врожай капусти, вам потрібно її підживити у період формування качанів. Робити це краще добривами, до складу яких входить калій. Цей корисний елемент допомагає зменшити кількість нітратів у капусті.

Для цього ідеально підійде монофосфат або сульфат калію у кількості 15-20 грамів на один квадратний метр, а також гумат калію. Цей елемент у складі добрив покращує формування щільних качанів і сприяє гарному засвоєнню азоту.

Водночас, категорично не можна перезволожувати землю, оскільки надмірна кількість води накопичує нітрати в капусті. 

Подкормка капусты
Внесення добрив під капусту на городі. Фото: Freepik

Коли краще закінчити підживлення капусти

Якщо ви хочете підвищити якість врожаю капусти на своєму городі, припиніть підживлення не пізніше за 45-50 днів до збору качанів. Після цього краще просто поливати рослини цього овоча, якщо надворі немає опадів. 

В осінню пору року капусті вже не потрібні стимулятору росту, оскільки надмірна кількість добрив може зіпсувати зберігання цього овоча. А ще надлишок добрив може зробити культури більш вразливими до різних захворювань.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти капусти варто посадити на своєму городі в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, що посадити біля капусти для покращення врожаю.

овочі поради капуста город підживлення
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
