Який сорт капусти посадити на городі — п'ять фаворитів 2025 року

Городниця збирає врожай капусти. Фото: es.123rf.com

Капуста — один із найулюбленіших овочів українських дачників, який завжди є на столі. Але щоб урожай був дійсно соковитим, хрумким і смачним, важливо правильно обрати сорт, адаптований до місцевого клімату та ґрунтів. У 2025 році аграрії та городники вже визначили своїх фаворитів, які не підведуть навіть у спеку чи дощове літо.

Які сорти капусти забезпечать щедрий урожай і смакуватимуть у будь-яких стравах — Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Сенсація".

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1. Слава 1305

Один із найулюбленіших сортів білокачанної капусти серед українських городників. Овоч достигає за 110-120 днів. Має приємний солодкуватий смак, ідеально підходить для квашення, тушкування й салатів.

Переваги:

стабільна врожайність;

стійкість до хвороб;

добре зберігається.

2. Атрія F1

Цей середньостиглий гібрид підкорив господарів завдяки своїй універсальності та лежкості. Термін достигання складає 130-140 днів. А вага одного качана може досягати до 5 кг. Щільні качани, чудово зберігається до весни без втрати якості.



3. Мегатон F1

Обирайте цей сорт, якщо хочете отримати великі качани з м'якою текстурою та солодкуватістю. Термін достигання приблизно 135 днів. Вага одного качана до 10 кг. Популярний серед тих, хто готує голубці — листки великі, еластичні та не рвуться.

4. Колобок F1

Це пізній сорт, який підходить для тривалого зберігання. Термін достигання близько 150 днів. Вага качана — 2,5-4 кг.

Переваги:

не тріскається;

має щільну структуру;

зберігається до 7 місяців.

Врожай капусти на городі. Фото: stock.adobe.com

5. Калорійна (цвітна капуста)

Цей сорт кольорової капусти вартий уваги завдяки своїм смаковим і харчовим властивостям. Вона ідеальна для дієтичного харчування. Термін достигання: 80-90 днів.

Переваги:

швидко росте;

дає щедрий врожай;

високий вміст вітамінів.

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