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Головна Дім Найкращі сорти капусти 2025 року — врожай буде смачний та хрумкий

Найкращі сорти капусти 2025 року — врожай буде смачний та хрумкий

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 03:13
Який сорт капусти посадити на городі — п'ять фаворитів 2025 року
Городниця збирає врожай капусти. Фото: es.123rf.com

Капуста — один із найулюбленіших овочів українських дачників, який завжди є на столі. Але щоб урожай був дійсно соковитим, хрумким і смачним, важливо правильно обрати сорт, адаптований до місцевого клімату та ґрунтів. У 2025 році аграрії та городники вже визначили своїх фаворитів, які не підведуть навіть у спеку чи дощове літо.

Які сорти капусти забезпечать щедрий урожай і смакуватимуть у будь-яких стравах — Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Сенсація". 

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П'ять найкращих сортів капусти 2025 року — вибір досвідчених городників

1. Слава 1305

Один із найулюбленіших сортів білокачанної капусти серед українських городників. Овоч достигає за 110-120 днів. Має приємний солодкуватий смак, ідеально підходить для квашення, тушкування й салатів.

Переваги:

  • стабільна врожайність;
  • стійкість до хвороб;
  • добре зберігається.

2. Атрія F1

Цей середньостиглий гібрид підкорив господарів завдяки своїй універсальності та лежкості. Термін достигання складає 130-140 днів. А вага одного качана може досягати до 5 кг. Щільні качани, чудово зберігається до весни без втрати якості.

3. Мегатон F1

Обирайте цей сорт, якщо хочете отримати великі качани з м'якою текстурою та солодкуватістю. Термін достигання приблизно 135 днів. Вага одного качана до 10 кг. Популярний серед тих, хто готує голубці — листки великі, еластичні та не рвуться.

4. Колобок F1

Це пізній сорт, який підходить для тривалого зберігання. Термін достигання близько 150 днів. Вага качана — 2,5-4 кг.

Переваги:

  • не тріскається;
  • має щільну структуру;
  • зберігається до 7 місяців. 

 

П'ять найкращих сортів капусти 2025 року — вибір досвідчених городників
Врожай капусти на городі. Фото: stock.adobe.com

5. Калорійна (цвітна капуста)

 Цей сорт кольорової капусти вартий уваги завдяки своїм смаковим і харчовим властивостям. Вона ідеальна для дієтичного харчування. Термін достигання: 80-90 днів.

Переваги:

  • швидко росте;
  • дає щедрий врожай;
  • високий вміст вітамінів.

Раніше ми писали, які три найкращі сорти солодкого перцю варто посадити вже цього червня.

Нагадаємо, ми розповідали, які сорти помідорів найвитриваліші та не бояться спеки й посухи. 

Також ми ділилися, що в Україні набирає популярність сорт гарбуза синього кольору — у чому його унікальність. 

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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