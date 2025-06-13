Какой сорт капусты посадить на огороде — пять фаворитов 2025 года

Огородница собирает урожай капусты. Фото: es.123rf.com

Капуста — один из самых любимых овощей украинских дачников, который всегда есть на столе. Но чтобы урожай был действительно сочным, хрустящим и вкусным, важно правильно выбрать сорт, адаптированный к местному климату и почвам. В 2025 году аграрии и огородники уже определили своих фаворитов, которые не подведут даже в жару или дождливое лето.

Какие сорта капусты обеспечат щедрый урожай и будут вкусными в любых блюдах — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Сенсація".

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1. Слава 1305

Один из самых любимых сортов белокочанной капусты среди украинских огородников. Овощ созревает за 110-120 дней, имеет приятный сладковатый вкус, идеально подходит для квашения, тушения и салатов.

Преимущества:

стабильная урожайность;

устойчивость к болезням;

хорошо хранится.

2. Атрия F1

Этот среднеспелый гибрид покорил хозяев благодаря своей универсальности и лежкости. Срок созревания составляет 130-140 дней. А вес одного кочана может достигать до 5 кг. Плотные кочаны, прекрасно сохраняется до весны без потери качества.



3. Мегатон F1

Выбирайте этот сорт, если хотите получить большие кочаны с мягкой текстурой и сладостью. Срок созревания примерно 135 дней. Вес одного кочана до 10 кг. Популярный среди тех, кто готовит голубцы — листья большие, эластичные и не рвутся.

4. Колобок F1

Это поздний сорт, который подходит для длительного хранения. Срок созревания около 150 дней. Вес кочана — 2,5-4 кг.

Преимущества:

не трескается;

имеет плотную структуру;

хранится до 7 месяцев.

Урожай капусты на огороде. Фото: stock.adobe.com

5. Калорийная (цветная капуста)

Этот сорт цветной капусты достоин внимания благодаря своим вкусовым и пищевым свойствам. Она идеальна для диетического питания. Срок созревания: 80-90 дней.

Преимущества:

быстро растет;

дает щедрый урожай;

высокое содержание витаминов.

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