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Главная Дом Лучшие сорта капусты 2025 года — урожай будет вкусный и хрустящий

Лучшие сорта капусты 2025 года — урожай будет вкусный и хрустящий

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 03:13
Какой сорт капусты посадить на огороде — пять фаворитов 2025 года
Огородница собирает урожай капусты. Фото: es.123rf.com

Капуста — один из самых любимых овощей украинских дачников, который всегда есть на столе. Но чтобы урожай был действительно сочным, хрустящим и вкусным, важно правильно выбрать сорт, адаптированный к местному климату и почвам. В 2025 году аграрии и огородники уже определили своих фаворитов, которые не подведут даже в жару или дождливое лето.

Какие сорта капусты обеспечат щедрый урожай и будут вкусными в любых блюдах — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Сенсація".

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Пять лучших сортов капусты 2025 года — выбор опытных огородников

1. Слава 1305

Один из самых любимых сортов белокочанной капусты среди украинских огородников. Овощ созревает за 110-120 дней, имеет приятный сладковатый вкус, идеально подходит для квашения, тушения и салатов.

Преимущества:

  • стабильная урожайность;
  • устойчивость к болезням;
  • хорошо хранится.

2. Атрия F1

Этот среднеспелый гибрид покорил хозяев благодаря своей универсальности и лежкости. Срок созревания составляет 130-140 дней. А вес одного кочана может достигать до 5 кг. Плотные кочаны, прекрасно сохраняется до весны без потери качества.

3. Мегатон F1

Выбирайте этот сорт, если хотите получить большие кочаны с мягкой текстурой и сладостью. Срок созревания примерно 135 дней. Вес одного кочана до 10 кг. Популярный среди тех, кто готовит голубцы — листья большие, эластичные и не рвутся.

4. Колобок F1

Это поздний сорт, который подходит для длительного хранения. Срок созревания около 150 дней. Вес кочана — 2,5-4 кг.

Преимущества:

  • не трескается;
  • имеет плотную структуру;
  • хранится до 7 месяцев.

 

Пять лучших сортов капусты 2025 года — выбор опытных огородников
Урожай капусты на огороде. Фото: stock.adobe.com

5. Калорийная (цветная капуста)

Этот сорт цветной капусты достоин внимания благодаря своим вкусовым и пищевым свойствам. Она идеальна для диетического питания. Срок созревания: 80-90 дней.

Преимущества:

  • быстро растет;
  • дает щедрый урожай;
  • высокое содержание витаминов.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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