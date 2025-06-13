Какой сорт капусты посадить на огороде — пять фаворитов 2025 года

Лучшие сорта капусты 2025 года — урожай будет вкусный и хрустящий
Капуста — один из самых любимых овощей украинских дачников, который всегда есть на столе. Но чтобы урожай был действительно сочным, хрустящим и вкусным, важно правильно выбрать сорт, адаптированный к местному климату и почвам. В 2025 году аграрии и огородники уже определили своих фаворитов, которые не подведут даже в жару или дождливое лето.
Какие сорта капусты обеспечат щедрый урожай и будут вкусными в любых блюдах — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Сенсація".
Пять лучших сортов капусты 2025 года — выбор опытных огородников
1. Слава 1305
Один из самых любимых сортов белокочанной капусты среди украинских огородников. Овощ созревает за 110-120 дней, имеет приятный сладковатый вкус, идеально подходит для квашения, тушения и салатов.
Преимущества:
- стабильная урожайность;
- устойчивость к болезням;
- хорошо хранится.
2. Атрия F1
Этот среднеспелый гибрид покорил хозяев благодаря своей универсальности и лежкости. Срок созревания составляет 130-140 дней. А вес одного кочана может достигать до 5 кг. Плотные кочаны, прекрасно сохраняется до весны без потери качества.
3. Мегатон F1
Выбирайте этот сорт, если хотите получить большие кочаны с мягкой текстурой и сладостью. Срок созревания примерно 135 дней. Вес одного кочана до 10 кг. Популярный среди тех, кто готовит голубцы — листья большие, эластичные и не рвутся.
4. Колобок F1
Это поздний сорт, который подходит для длительного хранения. Срок созревания около 150 дней. Вес кочана — 2,5-4 кг.
Преимущества:
- не трескается;
- имеет плотную структуру;
- хранится до 7 месяцев.
5. Калорийная (цветная капуста)
Этот сорт цветной капусты достоин внимания благодаря своим вкусовым и пищевым свойствам. Она идеальна для диетического питания. Срок созревания: 80-90 дней.
Преимущества:
- быстро растет;
- дает щедрый урожай;
- высокое содержание витаминов.
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