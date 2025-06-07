Які три сорти перців посадити на городі у червні 2025 — витривалі та врожайні

Жінка збирає врожай перців. Фото: dreamstime.com

Червень — найкращий час, щоб обрати сорт солодкого перцю, який посієте на грядці цього року. Сучасні городники вже не орієнтуються виключно на класичні сорти, а обирають перевірені, витривалі гібриди, які не бояться ані спеки, ані сильного вітру, ані хвороб. У 2025 році виділили трьох фаворитів. Їх успішно вирощують як у південних, так і північних регіонах України.

Які три найкращі сорти солодкого перцю варто посадити вже цього червня, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація".

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Ці сорти перцю підходять для вирощування у всіх регіонах України. Вони стійкі до спеки, сильного вітру та основних хвороб, при цьому дають стабільний та рясний урожай навіть у складних кліматичних умовах.

1. Арсенал

Сорт Арсенал — справжній лідер серед солодких перців та ідеально підходить для посіву у відкритий ґрунт. Його радять навіть новачкам. Плоди темно-червоні, конусоподібної форми, з глянцевою шкіркою товщиною до 5 мм. Його головні переваги:

стійкий до спеки та вітру, не боїться примх погоди;

підходить навіть для регіонів з прохолоднішим кліматом;

невибагливий у догляді;

має стабільну врожайність;

має насичений солодкий смак;

підходить для будь-яких видів переробки: заморожування, консервації, смаження.

Збір врожаю солодкого перцю. Фото: istockphoto.com

2. Асті Ред

Асті Ред — ранньостиглий сорт італійської селекції, який вже давно підкорив українських городників. Плоди мають правильну кубоподібну форму, яскраво-червоні, з товстою м'ясистою стінкою до 10 мм. Його обирають за:

стійкість до спеки та інфекційних захворювань;

високу врожайність — дозріває дружно й рясно;

смак солодкий;

плоди соковиті;

ідеально підходить для свіжих салатів.

Це найкращий варіант для тих, хто хоче отримати якісний врожай без зайвого клопоту.

Збір врожаю солодкого перцю. Фото: istockphoto.com

3. Баргузін

Баргузін — ще один перевірений сорт, який не боїться жодних погодних викликів. Плоди витягнуто-конусоподібної форми, жовто-помаранчеві при повному дозріванні. Товщина стінки — до 6 мм. Особливості:

ранньостиглий;

витривалий;

легко переносить спеку й вітри;

добре адаптується до різних типів ґрунту, не потребує спеціальних умов;

має тривалий період плодоношення, що дозволяє насолоджуватись урожаєм довше.

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