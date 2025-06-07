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Найсоковитіші сорти перцю 2025 — не бояться ні спеки, ні вітру

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Дата публікації: 7 червня 2025 03:13
Які три сорти перців посадити на городі у червні 2025 — витривалі та врожайні
Жінка збирає врожай перців. Фото: dreamstime.com

Червень — найкращий час, щоб обрати сорт солодкого перцю, який посієте на грядці цього року. Сучасні городники вже не орієнтуються виключно на класичні сорти, а обирають перевірені, витривалі гібриди, які не бояться ані спеки, ані сильного вітру, ані хвороб. У 2025 році виділили трьох фаворитів. Їх успішно вирощують як у південних, так і північних регіонах України.

Які три найкращі сорти солодкого перцю варто посадити вже цього червня, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація". 

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Три витривалі сорти перцю, які гарантовано дадуть багатий урожай у 2025 році

Ці сорти перцю підходять для вирощування у всіх регіонах України. Вони стійкі до спеки, сильного вітру та основних хвороб, при цьому дають стабільний та рясний урожай навіть у складних кліматичних умовах.

1. Арсенал

Сорт Арсенал — справжній лідер серед солодких перців та ідеально підходить для посіву у відкритий ґрунт. Його радять навіть новачкам. Плоди темно-червоні, конусоподібної форми, з глянцевою шкіркою товщиною до 5 мм. Його головні переваги:

  • стійкий до спеки та вітру, не боїться примх погоди;
  • підходить навіть для регіонів з прохолоднішим кліматом;
  • невибагливий у догляді;
  • має стабільну врожайність;
  • має насичений солодкий смак;
  • підходить для будь-яких видів переробки: заморожування, консервації, смаження.

 

Три витривалі сорти перцю, які гарантовано дадуть багатий урожай у 2025 році
Збір врожаю солодкого перцю. Фото: istockphoto.com

2. Асті Ред

Асті Ред — ранньостиглий сорт італійської селекції, який вже давно підкорив українських городників. Плоди мають правильну кубоподібну форму, яскраво-червоні, з товстою м'ясистою стінкою до 10 мм. Його обирають за:

  • стійкість до спеки та інфекційних захворювань;
  • високу врожайність — дозріває дружно й рясно;
  • смак солодкий;
  • плоди соковиті; 
  • ідеально підходить для свіжих салатів.

Це найкращий варіант для тих, хто хоче отримати якісний врожай без зайвого клопоту.

 

Який перець посадити для багатого врожаю — три витривалі сорти
Збір врожаю солодкого перцю. Фото: istockphoto.com

3. Баргузін

Баргузін — ще один перевірений сорт, який не боїться жодних погодних викликів. Плоди витягнуто-конусоподібної форми, жовто-помаранчеві при повному дозріванні. Товщина стінки — до 6 мм. Особливості:

  • ранньостиглий;
  • витривалий;
  • легко переносить спеку й вітри;
  • добре адаптується до різних типів ґрунту, не потребує спеціальних умов;
  • має тривалий період плодоношення, що дозволяє насолоджуватись урожаєм довше.

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Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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