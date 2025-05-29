Чим треба підживити перець на городі — корисні поради дачникам

Людина, яка зрізає перець на городі. Фото: Pinterest

Деякі дачники інколи помічають, що їхній перець на городі рясно цвіте, але плоди на ньому формуються маленькі та довго дозрівають, але це ще можна виправити. Дізнайтеся, чим потрібно удобрити цей овоч, щоб він виріс великим і смачним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви помітили дрібні плоди і довго чекаєте, поки вони дозріють, ймовірно, перцю не вистачає таких важливих елементів, як калій і фосфор. Також причиною маленьких плодів і довгого дозрівання може бути слабка стимуляція утворення зав’язі.

Врожай солодкого перцю на кущі. Фото: Pinterest

Щоб виправити цю проблему і врятувати врожай перцю на городі, скористайтеся одним народним засобом, який поверне вашим кущам силу і здоров’я.

Чим потрібно удобрити перець

Щоб виростити великий і міцний перець, варто мати під рукою всього три інгредієнта. Для приготування ефективної суміші візьміть:

Деревна зола — дві столові ложки

Борна кислота — 0,5 чайної ложки

Тепла вода — десять літрів

Залийте борну кислоту і деревну золу водою і залиште приготовлену суміш настоюватися на одну добу.

Як правильно підживлювати перець

Готову суміш підливайте під коріння кущів перцю кожні десять або 14 днів, а починати це робити потрібно з періоду формування бутонів. Можна також користуватися і позакореневим підживленням. Рано-вранці чи ввечері просто розприскуйте суміш одразу на листя перцю. Але робити це важливо виключно водою кімнатної температури.

Процес обприскування перцю на городі. Фото: Decorexpro

Це допоможе вам покращити процес утворення зав’язі, зміцнити кущі та сприяти легкій стійкості до спеки. А ще завдяки такому підживленню плоди виростають соковитими, великими і солодкими.

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