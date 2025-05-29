Чем надо подкормить перец на огороде — полезные советы дачникам

Человек, который срезает перец на огороде. Фото: Pinterest

Некоторые дачники иногда замечают, что их перец на огороде обильно цветет, но плоды на нем формируются маленькие и долго созревают, но это еще можно исправить. Узнайте, чем нужно удобрить этот овощ, чтобы он вырос большим и вкусным.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы заметили мелкие плоды и долго ждете, пока они созреют, вероятно, перцу не хватает таких важных элементов, как калий и фосфор. Также причиной маленьких плодов и долгого созревания может быть слабая стимуляция образования завязи.

Урожай сладкого перца на кусте. Фото: Pinterest

Чтобы исправить эту проблему и спасти урожай перца на огороде, воспользуйтесь одним народным средством, которое вернет вашим кустам силу и здоровье.

Чем нужно удобрить перец

Чтобы вырастить крупный и крепкий перец, стоит иметь под рукой всего три ингредиента. Для приготовления эффективной смеси возьмите:

Древесная зола — две столовые ложки

Борная кислота — 0,5 чайной ложки

Теплая вода — десять литров

Залейте борную кислоту и древесную золу водой и оставьте приготовленную смесь настаиваться на одни сутки.

Как правильно подкармливать перец

Готовую смесь подливайте под корни кустов перца каждые десять или 14 дней, а начинать это делать нужно с периода формирования бутонов. Можно также пользоваться и внекорневой подкормкой. Рано утром или вечером просто разбрызгивайте смесь сразу на листья перца. Но делать это важно исключительно водой комнатной температуры.

Процесс опрыскивания перца на огороде. Фото: Decorexpro

Это поможет вам улучшить процесс образования завязи, укрепить кусты и способствовать легкой устойчивости к жаре. А еще благодаря такой подкормке плоды вырастают сочными, крупными и сладкими.

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