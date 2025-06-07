Какие три сорта перцев посадить на огороде в июне 2025 — выносливые и урожайные

Самые сочные сорта перца 2025 — не боятся ни жары, ни ветра
Июнь — лучшее время, чтобы выбрать сорт сладкого перца, который посеете на грядке в этом году. Современные огородники уже не ориентируются исключительно на классические сорта, а выбирают проверенные, выносливые гибриды, которые не боятся ни жары, ни сильного ветра, ни болезней. В 2025 году выделили трех фаворитов. Их успешно выращивают как в южных, так и северных регионах Украины.
Какие три лучших сорта сладкого перца стоит посадить уже в этом июне, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація".
Три выносливые сорта перца, которые гарантированно дадут богатый урожай в 2025 году
Эти сорта перца подходят для выращивания во всех регионах Украины. Они устойчивы к жаре, сильному ветру и основным болезням, при этом дают стабильный и обильный урожай даже в сложных климатических условиях.
1. Арсенал
Сорт Арсенал — настоящий лидер среди сладких перцев и идеально подходит для посева в открытый грунт. Его советуют даже новичкам. Плоды темно-красные, конусовидной формы, с глянцевой кожурой толщиной до 5 мм. Его главные преимущества:
- устойчив к жаре и ветру, не боится капризов погоды;
- подходит даже для регионов с более прохладным климатом;
- неприхотлив в уходе;
- имеет стабильную урожайность;
- имеет насыщенный сладкий вкус;
- подходит для любых видов переработки: заморозка, консервирование, жарка.
2. Асти Ред
Асти Ред — раннеспелый сорт итальянской селекции, который уже давно покорил украинских огородников. Плоды имеют правильную кубовидную форму, ярко-красные, с толстой мясистой стенкой до 10 мм. Его выбирают за:
- устойчивость к жаре и инфекционным заболеваниям;
- высокую урожайность — созревает дружно и обильно;
- вкус сладкий;
- плоды сочные;
- идеально подходит для свежих салатов.
Это лучший вариант для тех, кто хочет получить качественный урожай без лишних хлопот.
3. Баргузин
Баргузин — еще один проверенный сорт, который не боится никаких погодных вызовов. Плоды вытянуто-конусовидной формы, желто-оранжевые при полном созревании. Толщина стенки — до 6 мм. Особенности:
- раннеспелый;
- выносливый;
- легко переносит жару и ветры;
- хорошо адаптируется к различным типам почвы, не требует специальных условий;
- имеет длительный период плодоношения, что позволяет наслаждаться урожаем дольше.
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