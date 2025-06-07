Какие три сорта перцев посадить на огороде в июне 2025 — выносливые и урожайные

Женщина собирает урожай перцев. Фото: dreamstime.com

Июнь — лучшее время, чтобы выбрать сорт сладкого перца, который посеете на грядке в этом году. Современные огородники уже не ориентируются исключительно на классические сорта, а выбирают проверенные, выносливые гибриды, которые не боятся ни жары, ни сильного ветра, ни болезней. В 2025 году выделили трех фаворитов. Их успешно выращивают как в южных, так и северных регионах Украины.

Какие три лучших сорта сладкого перца стоит посадить уже в этом июне, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація".

Реклама

Читайте также:

Три выносливые сорта перца, которые гарантированно дадут богатый урожай в 2025 году

Эти сорта перца подходят для выращивания во всех регионах Украины. Они устойчивы к жаре, сильному ветру и основным болезням, при этом дают стабильный и обильный урожай даже в сложных климатических условиях.

1. Арсенал

Сорт Арсенал — настоящий лидер среди сладких перцев и идеально подходит для посева в открытый грунт. Его советуют даже новичкам. Плоды темно-красные, конусовидной формы, с глянцевой кожурой толщиной до 5 мм. Его главные преимущества:

устойчив к жаре и ветру, не боится капризов погоды;

подходит даже для регионов с более прохладным климатом;

неприхотлив в уходе;

имеет стабильную урожайность;

имеет насыщенный сладкий вкус;

подходит для любых видов переработки: заморозка, консервирование, жарка.

Сбор урожая сладкого перца. Фото: istockphoto.com

2. Асти Ред

Асти Ред — раннеспелый сорт итальянской селекции, который уже давно покорил украинских огородников. Плоды имеют правильную кубовидную форму, ярко-красные, с толстой мясистой стенкой до 10 мм. Его выбирают за:

устойчивость к жаре и инфекционным заболеваниям;

высокую урожайность — созревает дружно и обильно;

вкус сладкий;

плоды сочные;

идеально подходит для свежих салатов.

Это лучший вариант для тех, кто хочет получить качественный урожай без лишних хлопот.

Сбор урожая сладкого перца. фото: istockphoto.com

3. Баргузин

Баргузин — еще один проверенный сорт, который не боится никаких погодных вызовов. Плоды вытянуто-конусовидной формы, желто-оранжевые при полном созревании. Толщина стенки — до 6 мм. Особенности:

раннеспелый;

выносливый;

легко переносит жару и ветры;

хорошо адаптируется к различным типам почвы, не требует специальных условий;

имеет длительный период плодоношения, что позволяет наслаждаться урожаем дольше.

Ранее мы писали, какие сорта помидоров самые выносливые и не боятся жары и засухи.

Напомним, мы рассказывали, какой сорт редиса посадить на огороде в этом сезоне.

Также предлагаем узнать, какие сахарные сорта кукурузы стали настоящими фаворитами среди украинских огородников в 2025 году.