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Головна Дім Посадіть синій гарбуз на городі — новий сорт, що здивує смаком

Посадіть синій гарбуз на городі — новий сорт, що здивує смаком

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Дата публікації: 12 червня 2025 03:13
Сорт гарбуза синього кольору, який підкорив українців — солодкий врожай та декор
Великий синій гарбуз поруч із помаранчевими. Фото: flickr.com

В Україні набирає популярності новий сорт гарбуза, що був завезений з Австралії. Його унікальність полягає у яскравій світло-синій шкірці та надзвичайно солодкому смаку з нотками цитрусу. Цей гарбуз ідеально підходить як для кулінарії, так і для декору — особливо актуально у сезон осінніх свят. А ще овоч не вибагливий до кліматичних умов. 

Що це за сорт, які переваги має та чому українські городники все частіше обирають саме його, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація". 

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Що це за синій сорт гарбуза — походження та особливості

Мова йде про сорт "Тріамбл", який був виведений в Австралії ще у 1932 році. Його легко впізнати за характерним світло-синім відтінком та незвичною формою плодів. Хоча спочатку цей гарбуз вирощували переважно як декоративний, сьогодні він цінується і за свої високі смакові якості.

На українському ринку "Тріамбл" — справжня екзотика, яка миттєво привертає увагу. Завдяки моді на незвичайні овочі та популярності осінніх свят на кшталт Хелловіну, цей гарбуз став ідеальним вибором як для кулінарії, так і для оформлення подвір'я чи святкової зали.

 

Що це за синій сорт гарбуза — походження та особливості
Синій гарбуз біля квітів. Фото: holmesseed.com

Які переваги вирощування сорту гарбуза "Тріамбл"

Цей сорт гарбуза має ряд переваг, які й підкорюють багатьох городників: 

  1. Невибагливий до умов вирощування;
  2. Добре росте не лише в чорноземі, а й у піщаних або інших ґрунтах;
  3. Пізньостиглий — вегетаційний період триває близько 110-115 днів;
  4. Урожайність — з однієї рослини можна зібрати 2-3 плоди, вагою до 4,5 кг кожен;
  5. Смакові властивості — яскраво-помаранчева солодка м'якоть з ніжним цитрусовим смаком, що нагадує апельсин;
  6. Багатофункціональність — підходить для запікання, заморозки, приготування супів, соків, компотів, варення й навіть настоянок.



 

Які переваги вирощування сорту гарбуза "Тріамбл"
Синій гарбуз з яскраво-помаранчевою м'якоттю. Фото: holmesseed.com

Для яких регіонів України підходить "Тріамбл"

Сорт ідеально приживається в регіонах із м'яким кліматом — південь України, а також у центральній частині країни з помірним температурним режимом. Але й у інших областях виростити екзотичний овоч цілком можливо. Завдяки невибагливості до ґрунтів, гарбузи можна вирощувати майже на будь-якій ділянці — від піску до суглинку.

 

Для яких регіонів України підходить "Тріамбл"
Великий врожай гарбузів різних сортів. Фото: siakapkeli.my

Чому городники обирають незвичайний синій гарбуз

Все більше українських фермерів і дачників шукають цікаві новинки, які можна вигідно продати на ринку або використати для власних потреб. Сорт "Тріамбл" ідеально поєднує екзотичний вигляд із високою практичною цінністю. На ринку такі гарбузи одразу ж привертають увагу і можуть продаватися за вищою ціною, ніж звичайні сорти.

Раніше ми розповідали, коли насправді потрібно сіяти гарбуз у відкритий ґрунт. 

Нагадаємо, ми писали, що не можна садити поруч із гарбузом на городі. 

Також ми ділилися, які поширені помилки при вирощуванні кабачків можуть залишити вас без врожаю. 

Україна врожай овочі гарбуз город сорт
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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