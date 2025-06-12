Сорт гарбуза синього кольору, який підкорив українців — солодкий врожай та декор

Великий синій гарбуз поруч із помаранчевими. Фото: flickr.com

В Україні набирає популярності новий сорт гарбуза, що був завезений з Австралії. Його унікальність полягає у яскравій світло-синій шкірці та надзвичайно солодкому смаку з нотками цитрусу. Цей гарбуз ідеально підходить як для кулінарії, так і для декору — особливо актуально у сезон осінніх свят. А ще овоч не вибагливий до кліматичних умов.

Що це за сорт, які переваги має та чому українські городники все частіше обирають саме його, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація".

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Що це за синій сорт гарбуза — походження та особливості

Мова йде про сорт "Тріамбл", який був виведений в Австралії ще у 1932 році. Його легко впізнати за характерним світло-синім відтінком та незвичною формою плодів. Хоча спочатку цей гарбуз вирощували переважно як декоративний, сьогодні він цінується і за свої високі смакові якості.

На українському ринку "Тріамбл" — справжня екзотика, яка миттєво привертає увагу. Завдяки моді на незвичайні овочі та популярності осінніх свят на кшталт Хелловіну, цей гарбуз став ідеальним вибором як для кулінарії, так і для оформлення подвір'я чи святкової зали.

Синій гарбуз біля квітів. Фото: holmesseed.com

Які переваги вирощування сорту гарбуза "Тріамбл"

Цей сорт гарбуза має ряд переваг, які й підкорюють багатьох городників:

Невибагливий до умов вирощування; Добре росте не лише в чорноземі, а й у піщаних або інших ґрунтах; Пізньостиглий — вегетаційний період триває близько 110-115 днів; Урожайність — з однієї рослини можна зібрати 2-3 плоди, вагою до 4,5 кг кожен; Смакові властивості — яскраво-помаранчева солодка м'якоть з ніжним цитрусовим смаком, що нагадує апельсин; Багатофункціональність — підходить для запікання, заморозки, приготування супів, соків, компотів, варення й навіть настоянок.







Синій гарбуз з яскраво-помаранчевою м'якоттю. Фото: holmesseed.com

Для яких регіонів України підходить "Тріамбл"

Сорт ідеально приживається в регіонах із м'яким кліматом — південь України, а також у центральній частині країни з помірним температурним режимом. Але й у інших областях виростити екзотичний овоч цілком можливо. Завдяки невибагливості до ґрунтів, гарбузи можна вирощувати майже на будь-якій ділянці — від піску до суглинку.

Великий врожай гарбузів різних сортів. Фото: siakapkeli.my

Чому городники обирають незвичайний синій гарбуз

Все більше українських фермерів і дачників шукають цікаві новинки, які можна вигідно продати на ринку або використати для власних потреб. Сорт "Тріамбл" ідеально поєднує екзотичний вигляд із високою практичною цінністю. На ринку такі гарбузи одразу ж привертають увагу і можуть продаватися за вищою ціною, ніж звичайні сорти.

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