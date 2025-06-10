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Головна Дім Кабачки гниють просто на кущах — чому і що з цим робити

Кабачки гниють просто на кущах — чому і що з цим робити

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 01:12
Чому кабачки гниють на кущах — як врятувати врожай, поради дачникам
Дачник з гнилими кабачками в руках. Фото: Backyard Boss

Кожен дачник із досвідом знає, що кабачки не потребують особливого догляду, але їх варто вміти вирощувати. Дізнайтеся, які поширені помилки змушують ці овочі гнити просто на кущах і як можна виростити великі, здорові та смачні плоди на своєму городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Залишок старого листя і бутонів

Коли ви залишаєте бутони зі старим листям, які вже відцвіли, просто на землі, ви сприяєте розповсюдженню інфекції. Справа в тому, що коли кабачки торкаються вологого ґрунту, вони починають одразу гнити. Щоб виправити цю проблему і вчасно врятувати врожай цього овоча, видаляйте залишки. 

Гнилой кабачок
Кабачок, який згнив. Фото: Gardening Know How

Неправильний полив

Запам’ятайте, що поливати кабачки потрібно регулярно, але без перебільшень. Справа в тому, що якщо припуститися помилки при поливі, волога навколо кореневої системи кабачків може застоятися і спровокувати появу гнилі на плодах. Щоб уникнути перезволоження ґрунту і, водночас, утримати воду, а також не дати плодам торкатися землі, замульчуйте кущі.

Відсутність підживлення

Попри те, що кабачки не потребують сильного догляду, для гарного росту їм потрібні поживні елементи. Досвідчені дачники рекомендують поливати кущі комплексними мінеральними добривами. Це не тільки покращить здоров’я плодів, а й зробить їх більш стійкими до різних захворювань.

Кабачок
Гнилий кабачок у руці. Фото: Epic Gardening

Неправильне місце посадки

Якщо ви посадите кабачки не там, де їм буде комфортно, ви ризикуєте отримати гнилі плоди. Справа в тому, що яскраві квіти поруч з кабачками привернуть увагу бджіл і джмелів для запилення. До того ж, ці овочі краще садити під сонцем у родючий ґрунт.

Нагадаємо, ми писали про те, де на городі краще висаджувати кабачки для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти кабачків варто садити на городі для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля кабачків на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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