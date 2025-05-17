Що треба покласти в лунки при посадці кабачків на городі — корисні поради дачникам

Вирощування кабачків на городній ділянці. Фото: Freepik

Одним з важливих етапів вирощування кабачків є підживлення, яке насичує їх і ґрунт під ними всіма необхідними поживними елементами. Якщо ви хочете отримати рясний і смачний врожай цього овоча, дізнайтеся, яке добриво варто покласти в лунки при посадці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що потрібно додати в лунки при посадці кабачків

Досвідчені дачники рекомендують покласти в лунки при посадці кабачків спеціально приготовлену суміш з двох простих інгредієнтів. Для цього вам потрібно змішати між собою такі добрива, як:

Деревна зола — одна столова ложка

Компост — дві столові ложки

Візьміть ці інгредієнти і перемішайте просто в своїй долоні, після чого додайте суміш у кожну лунку перед посівом насіння чи посадкою розсади кабачків. Ця суміш активує ріст, підживлює кореневу систему кабачків, а також захищає їх у перші тижні після посадки на городі.

Врожай кабачків на городі. Фото: Agroland

Чим компост і зола корисні для кабачків

До складу компосту входить велика кількість корисних бактерій, які миттєво активують ріст і насичують ґрунт, роблячи його пухким і живим. Деревна зола, в свою чергу, містить калій, кальцій і фосфор, але важливо, щоб вона була лише з дерева і не мала у своєму складу попіл з трави і бур’янів.

Як краще садити кабачки на городі

Кабачки можна сіяти насінням, але досвідчені дачники рекомендують робити це через розсаду. Так ваш овоч почне раніше цвісти і давати врожай, а термін плодоношення триває довше, ніж через насіння. Причому, кабачків на кожному кущику буде більше, якщо садити їх через розсаду.

Вирощена розсада кабачків у стаканчиках. Фото: Decorexpro

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