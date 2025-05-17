Что надо положить в лунки при посадке кабачков на огороде — полезные советы дачникам

Что добавить в лунки при посадке кабачков, чтобы улучшить урожай
Одним из важных этапов выращивания кабачков является подкормка, которая насыщает их и почву под ними всеми необходимыми питательными элементами. Если вы хотите получить обильный и вкусный урожай этого овоща, узнайте, какое удобрение стоит положить в лунки при посадке.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что нужно добавить в лунки при посадке кабачков
Опытные дачники рекомендуют положить в лунки при посадке кабачков специально приготовленную смесь из двух простых ингредиентов. Для этого вам нужно смешать между собой такие удобрения, как:
- Древесная зола — одна столовая ложка
- Компост — две столовые ложки
Возьмите эти ингредиенты и перемешайте прямо в своей ладони, после чего добавьте смесь в каждую лунку перед посевом семян или посадкой рассады кабачков. Эта смесь активирует рост, подпитывает корневую систему кабачков, а также защищает их в первые недели после посадки на огороде.
Чем компост и зола полезны для кабачков
В состав компоста входит большое количество полезных бактерий, которые мгновенно активируют рост и насыщают почву, делая ее рыхлой и живой. Древесная зола, в свою очередь, содержит калий, кальций и фосфор, но важно, чтобы она была только из дерева и не имела в своем составе золу из травы и сорняков.
Как лучше сажать кабачки на огороде
Кабачки можно сеять семенами, но опытные дачники рекомендуют делать это через рассаду. Так ваш овощ начнет раньше цвести и давать урожай, а срок плодоношения длится дольше, чем через семена. Причем, кабачков на каждом кустике будет больше, если сажать их через рассаду.
Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать кабачки с огурцами на огороде в мае 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие сорта кабачков стоит посадить на огороде.
Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле кабачков на огороде, чтобы не испортить урожай.
Читайте Новини.LIVE!