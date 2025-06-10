Почему кабачки гниют на кустах — как спасти урожай, советы дачникам

Дачник с гнилыми кабачками в руках. Фото: Backyard Boss

Каждый дачник с опытом знает, что кабачки не требуют особого ухода, но их стоит уметь выращивать. Узнайте, какие распространенные ошибки заставляют эти овощи гнить прямо на кустах и как можно вырастить большие, здоровые и вкусные плоды на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Остаток старых листьев и бутонов

Когда вы оставляете бутоны со старыми листьями, которые уже отцвели, прямо на земле, вы способствуете распространению инфекции. Дело в том, что когда кабачки касаются влажной почвы, они начинают сразу гнить. Чтобы исправить эту проблему и вовремя спасти урожай этого овоща, удаляйте остатки.

Кабачок, который сгнил. Фото: Gardening Know How

Неправильный полив

Запомните, что поливать кабачки нужно регулярно, но без преувеличений. Дело в том, что если допустить ошибку при поливе, влага вокруг корневой системы кабачков может застояться и спровоцировать появление гнили на плодах. Чтобы избежать переувлажнения почвы и, в то же время, удержать воду, а также не дать плодам касаться земли, замульчируйте кусты.

Отсутствие подкормки

Несмотря на то, что кабачки не нуждаются в сильном уходе, для хорошего роста им нужны питательные элементы. Опытные дачники рекомендуют поливать кусты комплексными минеральными удобрениями. Это не только улучшит здоровье плодов, а и сделает их более устойчивыми к различным заболеваниям.

Гнилой кабачок в руке. Фото: Epic Gardening

Неправильное место посадки

Если вы посадите кабачки не там, где им будет комфортно, вы рискуете получить гнилые плоды. Дело в том, что яркие цветы рядом с кабачками привлекут внимание пчел и шмелей для опыления. К тому же, эти овощи лучше сажать под солнцем в плодородную почву.

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