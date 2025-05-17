Що не можна робити з кабачками, щоб не втратити врожай — поширені помилки, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай кабачків на городі. Фото: Gardening Know How

На жаль, інколи буває так, що не вдається виростити гарний врожай кабачків, хоча всі правила були дотримані, але існують помилки, яких часто припускаються дачники. Дізнайтеся, чого варто уникати при вирощуванні цього овоча на городі, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Занадто раннє підживлення

Найпоширенішою помилкою, яку часто роблять дачники при вирощуванні кабачків, є неправильне підживлення. Якщо у вас вийшов поганий врожай цього овоча, ймовірно, ви внесли занадто багато мінеральних добрив на ранньому етапі вирощування.

У такому випадку кабачки хоч і можуть дати зелень, проте на рослинах так і не буде плодів.

Врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

Занадто кислий ґрунт

Також досвідчені дачники категорично не рекомендують висаджувати кабачки у кислий ґрунт. Щоб закласти великий і смачний майбутній врожай цього овоча, варто заздалегідь ретельно завапнувати ґрунт на городі.

Щойно ви це зробите, ви зможете зібрати перші плоди вже за 35-40 днів з моменту посадки розсади на городі.

Чим варто підживити кабачки навесні

Компост чи перегній

Ці натуральні добрива насичують ґрунт на городі поживними компонентами, тим самим, покращуючи врожай кабачків. Щоб підживити цей овоч, використайте одне відро добрива на один квадратний метр своєї грядки.

Деревна зола

До складу цього добрива входить калій, фосфор та інші корисні елементи, які сприяють формуванню плодів на кущах. Для підживлення кабачків візьміть одну склянку деревної золи на одну лунку.

Процес поливу кабачків на городі. Фото: скриншот з YouTube

Кропива

Це органічне добриво містить велику кількість азоту, а для приготування дієвої суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Подрібнена кропива — пів відра

Тепла вода

Залийте кропиву водою і залиште настоюватися на п’ять-сім днів, після чого розведіть суміш у пропорції один до десяти і полийте кабачки під корінь.

Сухі дріжджі

Це добриво насичує кабачки азотом, фосфором, калієм та іншими корисними мікроелементами. Для приготування суміші візьміть такі інгредієнти, як:

Сухі дріжджі — десять грамів

Цукор — дві столові ложки

Вода — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і залиште настоятися на одну добу, після чого в теплий вечір полийте кабачки.

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