Что нельзя делать с кабачками, чтобы не потерять урожай — распространенные ошибки, советы дачникам

Человек, который собирает урожай кабачков на огороде. Фото: Gardening Know How

К сожалению, иногда бывает так, что не удается вырастить хороший урожай кабачков, хотя все правила были соблюдены, но существуют ошибки, которые часто допускают дачники. Узнайте, чего стоит избегать при выращивании этого овоща на огороде, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Слишком ранняя подкормка

Самой распространенной ошибкой, которую часто делают дачники при выращивании кабачков, является неправильная подкормка. Если у вас получился плохой урожай этого овоща, вероятно, вы внесли слишком много минеральных удобрений на раннем этапе выращивания.

В таком случае кабачки хоть и могут дать зелень, однако на растениях так и не будет плодов.

Урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest

Слишком кислая почва

Также опытные дачники категорически не рекомендуют высаживать кабачки в кислую почву. Чтобы заложить большой и вкусный будущий урожай этого овоща, стоит заранее тщательно затаптывать почву на огороде.

Как только вы это сделаете, вы сможете собрать первые плоды уже через 35-40 дней с момента посадки рассады на огороде.

Чем стоит подкормить кабачки весной

Компост или перегной

Эти натуральные удобрения насыщают почву на огороде питательными компонентами, тем самым, улучшая урожай кабачков. Чтобы подкормить этот овощ, используйте одно ведро удобрения на один квадратный метр своей грядки.

Древесная зола

В состав этого удобрения входит калий, фосфор и другие полезные элементы, которые способствуют формированию плодов на кустах. Для подкормки кабачков возьмите один стакан древесной золы на одну лунку.

Процесс полива кабачков на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Крапива

Это органическое удобрение содержит большое количество азота, а для приготовления действенной смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Измельченная крапива — пол ведра

Теплая вода

Залейте крапиву водой и оставьте настаиваться на пять-семь дней, после чего разведите смесь в пропорции один к десяти и полейте кабачки под корень.

Сухие дрожжи

Это удобрение насыщает кабачки азотом, фосфором, калием и другими полезными микроэлементами. Для приготовления смеси возьмите такие ингредиенты, как:

Сухие дрожжи — десять грамм

Сахар — две столовые ложки

Вода — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и оставьте настояться на одни сутки, после чего в теплый вечер полейте кабачки.

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