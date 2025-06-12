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Посадите синюю тыкву на огороде — новый сорт удивит вкусом

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Дата публикации 12 июня 2025 03:13
Сорт тыквы синего цвета, который покорил украинцев — сладкий урожай и декор
Большая синяя тыква рядом с оранжевыми. Фото: flickr.com

В Украине набирает популярность новый сорт тыквы, который был завезен из Австралии. Его уникальность заключается в яркой светло-синей кожуре и чрезвычайно сладком вкусе с нотками цитруса. Эта тыква идеально подходит как для кулинарии, так и для декора — особенно актуально в сезон осенних праздников. А еще овощ не прихотлив к климатическим условиям.

Что это за сорт, какие преимущества имеет и почему украинские огородники все чаще выбирают именно его, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація".

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Что это за синий сорт тыквы — происхождение и особенности

Речь идет о сорте "Триамбл", который был выведен в Австралии еще в 1932 году. Его легко узнать по характерному светло-синему оттенку и необычной форме плодов. Хотя сначала эту тыкву выращивали преимущественно как декоративную, сегодня она ценится и за свои высокие вкусовые качества.

На украинском рынке "Триамбл" — настоящая экзотика, которая мгновенно привлекает внимание. Благодаря моде на необычные овощи и популярности осенних праздников вроде Хэллоуина, эта тыква стала идеальным выбором как для кулинарии, так и для оформления двора или праздничного зала.

 

Что это за синий сорт тыквы — происхождение и особенности
Синяя тыква возле цветов. Фото: holmesseed.com

Какие преимущества выращивания сорта тыквы "Триамбл"

Этот сорт тыквы имеет ряд преимуществ, которые и покоряют многих огородников:

  1. Неприхотлива к условиям выращивания;
  2. Хорошо растет не только в черноземе, но и в песчаных или других почвах;
  3. Позднеспелый — вегетационный период длится около 110-115 дней;
  4. Урожайность — с одного растения можно собрать 2-3 плода, весом до 4,5 кг каждый;
  5. Вкусовые свойства — ярко-оранжевая сладкая мякоть с нежным цитрусовым вкусом, напоминающим апельсин;
  6. Многофункциональность — подходит для запекания, заморозки, приготовления супов, соков, компотов, варенья и даже настоек.


 

Какие преимущества выращивания сорта тыквы "Триамбл"
Синяя тыква с ярко-оранжевой мякотью. Фото: holmesseed.com

Для каких регионов Украины подходит "Триамбл"

Сорт идеально приживается в регионах с мягким климатом - юг Украины, а также в центральной части страны с умеренным температурным режимом. Но и в других областях вырастить экзотический овощ вполне возможно. Благодаря неприхотливости к почвам, тыквы можно выращивать почти на любом участке — от песка до суглинка.

 

Для каких регионов Украины подходит "Триамбл"
Большой урожай тыкв разных сортов. Фото: siakapkeli.my

Почему огородники выбирают необычную синюю тыкву

Все больше украинских фермеров и дачников ищут интересные новинки, которые можно выгодно продать на рынке или использовать для собственных нужд. Сорт "Триамбл" идеально сочетает экзотический вид с высокой практической ценностью. На рынке такие тыквы сразу же привлекают внимание и могут продаваться по более высокой цене, чем обычные сорта.

Ранее мы рассказывали, когда на самом деле нужно сеять тыкву в открытый грунт.

Напомним, мы писали, что нельзя сажать рядом с тыквой на огороде.

Также мы делились, какие распространенные ошибки при выращивании кабачков могут оставить вас без урожая.

Украина урожай овощи тыква огород сорт
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
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