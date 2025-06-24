Як правильно доглядати броколі, щоб врожай вийшов гарним — поради дачникам

Людина, яка зрізає вирощену капусту броколі на городі. Фото: Pinterest

Нерідко господині готують страви з броколі, а дехто навіть їсть цю капусту у вареному вигляді, адже вона є справжнім джерелом корисних мікроелементів. Якщо ви хочете виростити цей овоч самостійно на своєму городі, дізнайтеся, як його правильно доглядати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Броколі — це корисна для здоров’я капуста, яка потребує прохолодного і вологого клімату, а також температури від 16 до 20 градусів тепла. А ще цей овоч любить світло. Всі ці моменти важливі в тому випадку, якщо ви хочете виростити броколі на своїй ділянці самостійно.

Однак, варто знати ще дещо, щоб виростити на своєму городі дійсно великі, міцні та здорові качани цієї капусти. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно доглядати броколі.

Качан броколі на городі. Фото: Freepik

Як доглядати броколі на городі

По-перше, броколі після посадки потрібно вчасно поливати і прополювати. Важливо завжди стежити за тим, щоб земля під капустою після поливу і підживлення була розпушеною. Пам’ятайте, що поливати броколі на городі можна через день, а коли надворі спекотно, то можна збільшити періодичність поливів — щодня чи двічі на день.

Щоб капуста гарно росла, необхідно, щоб земля була зволожена до 15 сантиметрів завглибшки.

Процес поливу броколі на городі. Фото: Decorexpro

А ще броколі любить добрива, тому завжди потрібно підживлювати цю капусту. Робити це можна курячим послідом у пропорції один до 20 або настоєм коров’яку один до десяти. Повторіть процедуру через два дні. А ще можна удобрити цю капусту настоєм кропиви чи деревною золою у кількості однієї склянки на один квадратний метр.

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