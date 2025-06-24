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Источник витаминов на вашем огороде — как вырастить брокколи

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 01:12
Как правильно ухаживать за брокколи, чтобы урожай получился хорошим — советы дачникам
Человек, который срезает выращенную капусту брокколи на огороде. Фото: Pinterest
Ключові моменти Как ухаживать за брокколи на огороде

Нередко хозяйки готовят блюда из брокколи, а некоторые даже едят эту капусту в вареном виде, ведь она является настоящим кладезем полезных микроэлементов. Если вы хотите вырастить этот овощ самостоятельно на своем огороде, узнайте, как за ним правильно ухаживать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Брокколи — это полезная для здоровья капуста, которая нуждается в прохладном и влажном климате, а также температуре от 16 до 20 градусов тепла. А еще этот овощ любит свет. Все эти моменты важны в том случае, если вы хотите вырастить брокколи на своем участке самостоятельно.

Однако, стоит знать еще кое-что, чтобы вырастить на своем огороде действительно большие, крепкие и здоровые кочаны этой капусты. Опытные дачники рассказали, как нужно ухаживать за брокколи.

Брокколи
Кочан брокколи на огороде. Фото: Freepik

Как ухаживать за брокколи на огороде

Во-первых, брокколи после посадки нужно вовремя поливать и пропалывать. Важно всегда следить за тем, чтобы земля под капустой после полива и подкормки была разрыхленной. Помните, что поливать брокколи на огороде можно через день, а когда на улице жарко, то можно увеличить периодичность поливов — ежедневно или дважды в день.

Чтобы капуста хорошо росла, необходимо, чтобы земля была увлажнена до 15 сантиметров в глубину.

Полив брокколи
Процесс полива брокколи на огороде. Фото: Decorexpro

А еще брокколи любит удобрения, поэтому всегда нужно подкармливать эту капусту. Делать это можно куриным пометом в пропорции один к 20 или настоем коровяка один к десяти. Повторите процедуру через два дня. А еще можно удобрить эту капусту настоем крапивы или древесной золой в количестве одного стакана на один квадратный метр.

Напомним, мы писали о том, что нужно посадить возле капусты на огороде для больших кочанов.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле капусты на огороде.

Также мы сообщали о том, что посадить возле капусты на огороде, чтобы защитить ее от болезней и вредителей.

овощи советы капуста огород брокколи
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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