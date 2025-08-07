Когда надо закончить подкормку капусты на огороде — советы дачникам

Человек, который опрыскивает капусту на огороде. Фото: Freepik

Если вы хотите надольше сохранить урожай капусты, вам стоит кое-что знать о процедуре подкормки ее на огороде. Опытные дачники рассказали, чем стоит подкармливать кочаны и когда лучше заканчивать внесение удобрений в почву, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Для того, чтобы капуста оставалась вкусной и долго хранилась в погребе, стоит правильно ее подкармливать. В частности, необходимо знать, какие именно удобрения нужны этой культуре и когда лучше завершить подкормку, чтобы сохранить урожай.

Урожай капусты на огороде. Фото: Freepik

Чем стоит подкармливать капусту

Если вы хотите потом сохранять урожай капусты, вам нужно ее подкормить в период формирования кочанов. Делать это лучше удобрениями, в состав которых входит калий. Этот полезный элемент помогает уменьшить количество нитратов в капусте.

Для этого идеально подойдет монофосфат или сульфат калия в количестве 15-20 грамм на один квадратный метр, а также гумат калия. Этот элемент в составе удобрений улучшает формирование плотных кочанов и способствует хорошему усвоению азота.

В то же время, категорически нельзя переувлажнять землю, поскольку чрезмерное количество воды накапливает нитраты в капусте.

Внесение удобрений под капусту на огороде. Фото: Freepik

Когда лучше закончить подкормку капусты

Если вы хотите повысить качество урожая капусты на своем огороде, прекратите подкормку не позднее 45-50 дней до сбора кочанов. После этого лучше просто поливать растения этого овоща, если на улице нет осадков.

В осеннее время года капусте уже не нужны стимуляторы роста, поскольку чрезмерное количество удобрений может испортить хранение этого овоща. А еще избыток удобрений может сделать культуры более уязвимыми к различным заболеваниям.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на своем огороде в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что посадить возле капусты для улучшения урожая.