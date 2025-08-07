Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Прекратите подкармливать капусту в этот момент — когда именно

Прекратите подкармливать капусту в этот момент — когда именно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 19:30
Когда надо закончить подкормку капусты на огороде — советы дачникам
Человек, который опрыскивает капусту на огороде. Фото: Freepik

Если вы хотите надольше сохранить урожай капусты, вам стоит кое-что знать о процедуре подкормки ее на огороде. Опытные дачники рассказали, чем стоит подкармливать кочаны и когда лучше заканчивать внесение удобрений в почву, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Для того, чтобы капуста оставалась вкусной и долго хранилась в погребе, стоит правильно ее подкармливать. В частности, необходимо знать, какие именно удобрения нужны этой культуре и когда лучше завершить подкормку, чтобы сохранить урожай.

Капуста
Урожай капусты на огороде. Фото: Freepik

Чем стоит подкармливать капусту

Если вы хотите потом сохранять урожай капусты, вам нужно ее подкормить в период формирования кочанов. Делать это лучше удобрениями, в состав которых входит калий. Этот полезный элемент помогает уменьшить количество нитратов в капусте.

Для этого идеально подойдет монофосфат или сульфат калия в количестве 15-20 грамм на один квадратный метр, а также гумат калия. Этот элемент в составе удобрений улучшает формирование плотных кочанов и способствует хорошему усвоению азота.

В то же время, категорически нельзя переувлажнять землю, поскольку чрезмерное количество воды накапливает нитраты в капусте.

Подкормка капусты
Внесение удобрений под капусту на огороде. Фото: Freepik

Когда лучше закончить подкормку капусты

Если вы хотите повысить качество урожая капусты на своем огороде, прекратите подкормку не позднее 45-50 дней до сбора кочанов. После этого лучше просто поливать растения этого овоща, если на улице нет осадков.

В осеннее время года капусте уже не нужны стимуляторы роста, поскольку чрезмерное количество удобрений может испортить хранение этого овоща. А еще избыток удобрений может сделать культуры более уязвимыми к различным заболеваниям.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на своем огороде в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что посадить возле капусты для улучшения урожая.

овощи советы капуста огород подкормка
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации