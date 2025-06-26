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Головна Дім Шкідники зникнуть вмить — як врятувати капусту від білокрилки

Шкідники зникнуть вмить — як врятувати капусту від білокрилки

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 22:33
Як позбутися білокрилки на капусті — дієві хімічні та народні засоби, поради дачникам
Людина, яка тримає качан капусти в руках. Фото: Tumblr
Ключові моменти Хто такі білокрилки Як можна врятувати капусту від білокрилок — хімічні препарати Як можна вберегти капусту від білокрилок — народні методи

Наприкінці червня капуста починає активно рости, і саме в цей момент вона піддається атаці білокрилки, яка знищує врожай. Досвідчені дачники розповіли, як можна вберегти цей овоч від шкідника, щоб врятувати його врожай і виростити міцні качани.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Хто такі білокрилки

Білокрилки — це маленькі рівнокрилі комахи, які часто атакують рослини, зокрема, і капусту. Ці дрібні шкідники висмоктують весь сік з листя рослин, тим самим, не даючи їм правильно рости. Якщо ви помітили цих комах на капусті, терміново вживайте якихось заходів.

Белокрылка
Білокрилки на листі капусти. Фото: Backyard Boss

Як можна врятувати капусту від білокрилок — хімічні препарати

Досвідчені дачники рекомендують скористатися таким біопрепаратом, як "Актофіт", яким варто обробляти капусту, щонайменше, один раз на два тижні. Але така обробка дає вам можливість вже за два дні сміливо вживати плоди капусти з городу.

Для приготування ефективного добрива візьміть такі інгредієнти, як:

  • Препарат "Актофіт" — чотири мілілітра
  • Вода — один літр
  • Прилипач — один мілілітр 

Налийте препарат у воду і ретельно перемішайте, після чого розподіліть по рослині за допомогою прилипача. 

Як можна вберегти капусту від білокрилок — народні методи

Якщо ви не є прихильником хімічних препаратів, можете скористатися народними засобами. Для приготування ефективного і безпечного добрива вам варто взяти такі інгредієнти, як:

  • Натерте на дрібній терці дігтярне мило — одна столова ложка
  • Червоний мелений перець — 0,5 чайної ложки
  • Тепла вода — один літр

Змішайте інгредієнти і залиште суміш настоятися на одну годину, після чого процідіть її і розпорошіть на нижню сторону листя. Обробляйте капусту протягом двох-трьох тижнів кожні три або чотири дні.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти капусти варто посадити на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно посадити біля капусти на городі. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити біля капусти на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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