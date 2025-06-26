Как избавиться от белокрылки на капусте — действенные химические и народные средства, советы дачникам

Вредители исчезнут моментально — как спасти капусту от белокрылки
В конце июня капуста начинает активно расти, и именно в этот момент она подвергается атаке белокрылки, которая уничтожает урожай. Опытные дачники рассказали, как можно уберечь этот овощ от вредителя, чтобы спасти его урожай и вырастить крепкие кочаны.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Кто такие белокрылки
Белокрылки — это маленькие равнокрылые насекомые, которые часто атакуют растения, в том числе, и капусту. Эти мелкие вредители высасывают весь сок из листьев растений, тем самым, не давая им правильно расти. Если вы заметили этих насекомых на капусте, срочно принимайте какие-то меры.
Как можно спасти капусту от белокрылок — химические препараты
Опытные дачники рекомендуют воспользоваться таким биопрепаратом, как "Актофит", которым стоит обрабатывать капусту, как минимум, один раз в две недели. Но такая обработка дает вам возможность уже через два дня смело употреблять плоды капусты с огорода.
Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:
- Препарат "Актофит" — четыре миллилитра
- Вода — один литр
- Прилипатель — один миллилитр
Налейте препарат в воду и тщательно перемешайте, после чего распределите по растению с помощью прилипателя.
Как можно уберечь капусту от белокрылок — народные методы
Если вы не являетесь сторонником химических препаратов, можете воспользоваться народными средствами. Для приготовления эффективного и безопасного удобрения вам стоит взять такие ингредиенты, как:
- Натертое на мелкой терке дегтярное мыло — одна столовая ложка
- Красный молотый перец — 0,5 чайной ложки
- Теплая вода — один литр
Смешайте ингредиенты и оставьте смесь настояться на один час, после чего процедите ее и распылите на нижнюю сторону листьев. Обрабатывайте капусту в течение двух-трех недель каждые три или четыре дня.
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