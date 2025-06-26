Как избавиться от белокрылки на капусте — действенные химические и народные средства, советы дачникам

Человек, который держит кочан капусты в руках. Фото: Tumblr

В конце июня капуста начинает активно расти, и именно в этот момент она подвергается атаке белокрылки, которая уничтожает урожай. Опытные дачники рассказали, как можно уберечь этот овощ от вредителя, чтобы спасти его урожай и вырастить крепкие кочаны.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Кто такие белокрылки

Белокрылки — это маленькие равнокрылые насекомые, которые часто атакуют растения, в том числе, и капусту. Эти мелкие вредители высасывают весь сок из листьев растений, тем самым, не давая им правильно расти. Если вы заметили этих насекомых на капусте, срочно принимайте какие-то меры.

Белокрылки на листьях капусты. Фото: Backyard Boss

Как можно спасти капусту от белокрылок — химические препараты

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться таким биопрепаратом, как "Актофит", которым стоит обрабатывать капусту, как минимум, один раз в две недели. Но такая обработка дает вам возможность уже через два дня смело употреблять плоды капусты с огорода.

Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

Препарат "Актофит" — четыре миллилитра

Вода — один литр

Прилипатель — один миллилитр

Налейте препарат в воду и тщательно перемешайте, после чего распределите по растению с помощью прилипателя.

Как можно уберечь капусту от белокрылок — народные методы

Если вы не являетесь сторонником химических препаратов, можете воспользоваться народными средствами. Для приготовления эффективного и безопасного удобрения вам стоит взять такие ингредиенты, как:

Натертое на мелкой терке дегтярное мыло — одна столовая ложка

Красный молотый перец — 0,5 чайной ложки

Теплая вода — один литр

Смешайте ингредиенты и оставьте смесь настояться на один час, после чего процедите ее и распылите на нижнюю сторону листьев. Обрабатывайте капусту в течение двух-трех недель каждые три или четыре дня.

Напомним, мы писали о том, какие сорта капусты стоит посадить на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно посадить возле капусты на огороде.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать возле капусты на огороде.