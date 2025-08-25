Как подкормить капусту в конце августа, чтобы кочаны быстрее завязались

Капуста растет на грядке. Фото: pexels.com

В августе капуста переходит в решающий этап формирования кочанов, но жара, нехватка дождей и сухой воздух могут замедлить её развитие. Чтобы получить плотные кочаны, необходимо обеспечить правильный полив и провести несколько подкормок.

Полив — главное условие хороших кочанов

Поливайте капусту раз в 3 дня обильно, чтобы вода проникла в почву на 15 см глубины.

На один куст требуется примерно 10 литров воды.

Если температура воздуха +26°С и выше, поливайте чаще.

Чтобы снизить сухость воздуха, можно опрыскивать листья водой или лить прохладную воду прямо на кочан.

Подкормка для защиты от растрескивания

Чтобы предотвратить трещины на кочанах, дайте капусте органическое удобрение:

Настой коровяка (2 литра) развести в 10 литрах воды.

Поливайте под корень по 1 литру на каждую растению.

Выращенные кочаны капусты. Фото: pixabay.com

Защита от вредителей и дополнительное питание

Посыпьте почву вокруг капусты древесной золой и слегка обработайте листья.

Для усиления эффекта смешайте золу с горчичной макухой и табачной пылью – это защитит от слизней и одновременно подкормит растение.

Финальная подкормка для плотного кочана

Когда кочаны почти сформировались, дайте капусте минеральные удобрения:

1 ст. ложка монофосфата калия на 10 л воды, по 1 литру под каждый куст.

Дополнительно подкормите калием и фосфором.

Для прочности кочана добавьте бор: 3 г на 10 л воды.

