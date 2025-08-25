Как подкормить капусту в конце августа, чтобы кочаны быстрее завязались

Чем подкормить капусту в конце августа — кочаны завяжутся быстрее
Дата публикации 25 августа 2025 19:30
Капуста растет на грядке. Фото: pexels.com
В августе капуста переходит в решающий этап формирования кочанов, но жара, нехватка дождей и сухой воздух могут замедлить её развитие. Чтобы получить плотные кочаны, необходимо обеспечить правильный полив и провести несколько подкормок.
Полив — главное условие хороших кочанов
- Поливайте капусту раз в 3 дня обильно, чтобы вода проникла в почву на 15 см глубины.
- На один куст требуется примерно 10 литров воды.
- Если температура воздуха +26°С и выше, поливайте чаще.
- Чтобы снизить сухость воздуха, можно опрыскивать листья водой или лить прохладную воду прямо на кочан.
Подкормка для защиты от растрескивания
Чтобы предотвратить трещины на кочанах, дайте капусте органическое удобрение:
- Настой коровяка (2 литра) развести в 10 литрах воды.
- Поливайте под корень по 1 литру на каждую растению.
Защита от вредителей и дополнительное питание
- Посыпьте почву вокруг капусты древесной золой и слегка обработайте листья.
- Для усиления эффекта смешайте золу с горчичной макухой и табачной пылью – это защитит от слизней и одновременно подкормит растение.
Финальная подкормка для плотного кочана
Когда кочаны почти сформировались, дайте капусте минеральные удобрения:
- 1 ст. ложка монофосфата калия на 10 л воды, по 1 литру под каждый куст.
- Дополнительно подкормите калием и фосфором.
- Для прочности кочана добавьте бор: 3 г на 10 л воды.
