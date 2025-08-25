Видео
Чем подкормить капусту в конце августа — кочаны завяжутся быстрее

25 августа 2025
Как подкормить капусту в конце августа, чтобы кочаны быстрее завязались
Капуста растет на грядке. Фото: pexels.com

В августе капуста переходит в решающий этап формирования кочанов, но жара, нехватка дождей и сухой воздух могут замедлить её развитие. Чтобы получить плотные кочаны, необходимо обеспечить правильный полив и провести несколько подкормок.

Новини.LIVE делятся полезными советами для дачников.

Читайте также:

Полив — главное условие хороших кочанов

  • Поливайте капусту раз в 3 дня обильно, чтобы вода проникла в почву на 15 см глубины.
  • На один куст требуется примерно 10 литров воды.
  • Если температура воздуха +26°С и выше, поливайте чаще.
  • Чтобы снизить сухость воздуха, можно опрыскивать листья водой или лить прохладную воду прямо на кочан.

Подкормка для защиты от растрескивания

Чтобы предотвратить трещины на кочанах, дайте капусте органическое удобрение:

  • Настой коровяка (2 литра) развести в 10 литрах воды.
  • Поливайте под корень по 1 литру на каждую растению.
Вирощені качани капусти.
Выращенные кочаны капусты. Фото: pixabay.com

Защита от вредителей и дополнительное питание

  • Посыпьте почву вокруг капусты древесной золой и слегка обработайте листья.
  • Для усиления эффекта смешайте золу с горчичной макухой и табачной пылью – это защитит от слизней и одновременно подкормит растение.

Финальная подкормка для плотного кочана

Когда кочаны почти сформировались, дайте капусте минеральные удобрения:

  • 1 ст. ложка монофосфата калия на 10 л воды, по 1 литру под каждый куст.
  • Дополнительно подкормите калием и фосфором.
  • Для прочности кочана добавьте бор: 3 г на 10 л воды.

Напоминаем, мы писали о том, как правильно хранить капусту дома.

Ранее рассказывали, как можно вырастить вкусную брокколи на огороде.

Также мы объясняли, как защитить кочаны капусты от белокрылки.

