Как правильно хранить капусту дома — секреты от дачников

Как правильно хранить капусту дома — секреты от дачников

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 03:13
Как хранить капусту, чтобы она пролежала до весны — советы дачникам
Человек, который держит кочан капусты. Фото: Freepik

Каждый настоящий дачник всегда хочет надольше сохранить выращенный на своем огороде урожай, в частности, и капусты. Чтобы этот популярный овощ пролежал до весны, а его кочаны не испортились за это время, узнайте, как подготовить и правильно хранить его в домашних условиях.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Капуста умеет хорошо и долго храниться, но это возможно лишь при условии соблюдения всех правил. Если вы будете игнорировать эти моменты, капуста потеряет полезные свойства и начнет гнить. Поэтому чтобы этого не произошло, узнайте, как это правильно делать.

Капуста
Несколько кочанов капусты в корзине. Фото: Pinterest

Как хранить урожай капусты в домашних условиях

Подготовка капусты к хранению

Прежде, чем складывать выращенный урожай капусты на хранение, его нужно правильно подготовить. Для этого почистите ее, сняв верхние листья с кочанов. Лучше держать этот овощ при нуле или двух градусах тепла, поэтому идеальным местом для хранения капусты будет подвал или погреб.

Если у вас нет ни подвала, ни погреба, тогда держите капусту в холодильнике.

Способ хранения капусты

Кочаны капусты лучше держать в сетчатых мешках или газетах, но завернуть в них нужно каждый из плодов. Никогда не храните этот овощ возле фруктов, из которых выделяется этилен. Дело в том, что от этого токсичного элемента кочаны капусты просто начнут гнить.

Хозяйки с опытом рекомендуют заворачивать каждый кочан капусты в пищевую пленку, но для этого нужно сразу три слоя, чтобы не было щелей. Дело в том, что когда капуста хранится в пленке в погребе, она может пролежать вплоть до весны.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
