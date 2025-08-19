Как хранить капусту, чтобы она пролежала до весны — советы дачникам

Как правильно хранить капусту дома — секреты от дачников
Каждый настоящий дачник всегда хочет надольше сохранить выращенный на своем огороде урожай, в частности, и капусты. Чтобы этот популярный овощ пролежал до весны, а его кочаны не испортились за это время, узнайте, как подготовить и правильно хранить его в домашних условиях.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Капуста умеет хорошо и долго храниться, но это возможно лишь при условии соблюдения всех правил. Если вы будете игнорировать эти моменты, капуста потеряет полезные свойства и начнет гнить. Поэтому чтобы этого не произошло, узнайте, как это правильно делать.
Как хранить урожай капусты в домашних условиях
Подготовка капусты к хранению
Прежде, чем складывать выращенный урожай капусты на хранение, его нужно правильно подготовить. Для этого почистите ее, сняв верхние листья с кочанов. Лучше держать этот овощ при нуле или двух градусах тепла, поэтому идеальным местом для хранения капусты будет подвал или погреб.
Если у вас нет ни подвала, ни погреба, тогда держите капусту в холодильнике.
Способ хранения капусты
Кочаны капусты лучше держать в сетчатых мешках или газетах, но завернуть в них нужно каждый из плодов. Никогда не храните этот овощ возле фруктов, из которых выделяется этилен. Дело в том, что от этого токсичного элемента кочаны капусты просто начнут гнить.
Хозяйки с опытом рекомендуют заворачивать каждый кочан капусты в пищевую пленку, но для этого нужно сразу три слоя, чтобы не было щелей. Дело в том, что когда капуста хранится в пленке в погребе, она может пролежать вплоть до весны.
