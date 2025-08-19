Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно зберігати капусту вдома — секрети від дачників

Як правильно зберігати капусту вдома — секрети від дачників

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 03:13
Як зберігати капусту, щоб вона пролежала до весни — поради дачникам
Людина, яка тримає качан капусти. Фото: Freepik

Кожен справжній дачник завжди хоче надовше зберегти вирощений на своєму городі врожай, зокрема, і капусти. Щоб цей популярний овоч пролежав до весни, а його качани не зіпсувалися за цей час, дізнайтеся, як підготувати і правильно зберігати його в домашніх умовах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Капуста вміє гарно і довго зберігатися, але це можливо лише за умов дотримання всіх правил. Якщо ви будете ігнорувати ці моменти, капуста втратить корисні властивості та почне гнити. Тому щоб цього не сталося, дізнайтеся, як це правильно робити.

Капуста
Кілька качанів капусти в кошику. Фото: Pinterest

Як зберігати врожай капусти в домашніх умовах

Підготовка капусти до зберігання

Перш, ніж складати вирощений врожай капусти на зберігання, його потрібно правильно підготувати. Для цього почистіть її, знявши верхні листки з качанів. Краще тримати цей овоч при нулі чи двох градусах тепла, тому ідеальним місцем для зберігання капусти буде підвал або льох.

Якщо у вас немає ані підвалу, ані льоху, тоді тримайте капусту в холодильнику.

Спосіб зберігання капусти

Качани капусти краще тримати в сітчастих мішках чи газетах, але загорнути в них потрібно кожен з плодів. Ніколи не зберігайте цей овоч біля фруктів, з яких виділяється етилен. Справа в тому, що від цього токсичного елемента качани капусти просто почнуть гнити.

Господині з досвідом рекомендують загортати кожен качан капусти в харчову плівку, але для цього потрібно одразу три шари, щоб не було щілин. Справа в тому, що коли капуста зберігається в плівці в льосі, вона може пролежати аж до весни.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити качани капусти від білокрилки. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти капусти варто посадити на городі в 2025 році.

овочі поради капуста ефективні способи зберігання вдома зберігання продуктів
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації