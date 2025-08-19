Як зберігати капусту, щоб вона пролежала до весни — поради дачникам

Людина, яка тримає качан капусти. Фото: Freepik

Кожен справжній дачник завжди хоче надовше зберегти вирощений на своєму городі врожай, зокрема, і капусти. Щоб цей популярний овоч пролежав до весни, а його качани не зіпсувалися за цей час, дізнайтеся, як підготувати і правильно зберігати його в домашніх умовах.

Капуста вміє гарно і довго зберігатися, але це можливо лише за умов дотримання всіх правил. Якщо ви будете ігнорувати ці моменти, капуста втратить корисні властивості та почне гнити. Тому щоб цього не сталося, дізнайтеся, як це правильно робити.

Як зберігати врожай капусти в домашніх умовах

Підготовка капусти до зберігання

Перш, ніж складати вирощений врожай капусти на зберігання, його потрібно правильно підготувати. Для цього почистіть її, знявши верхні листки з качанів. Краще тримати цей овоч при нулі чи двох градусах тепла, тому ідеальним місцем для зберігання капусти буде підвал або льох.

Якщо у вас немає ані підвалу, ані льоху, тоді тримайте капусту в холодильнику.

Спосіб зберігання капусти

Качани капусти краще тримати в сітчастих мішках чи газетах, але загорнути в них потрібно кожен з плодів. Ніколи не зберігайте цей овоч біля фруктів, з яких виділяється етилен. Справа в тому, що від цього токсичного елемента качани капусти просто почнуть гнити.

Господині з досвідом рекомендують загортати кожен качан капусти в харчову плівку, але для цього потрібно одразу три шари, щоб не було щілин. Справа в тому, що коли капуста зберігається в плівці в льосі, вона може пролежати аж до весни.

