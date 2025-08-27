Місячний календар на вересень 2025 — найкращі дні для посіву та посадки

Дачник садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Вересень — це не тільки час збору врожаю, а й важливий період для підготовки майбутніх грядок. Саме зараз, після літньої спеки, настає ідеальна пора для посадки озимих культур, які дадуть вам свіжу зелень і овочі вже навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Людина прибирає на городі. Фото: Freepik

Осінній догляд за городом вимагає особливого підходу. Саме в цей перехідний період, коли природа готується до відпочинку, фази Місяця особливо сильно впливають на рослини. Зростаючий Місяць сприяє розвитку надземної частини, тоді як спадаючий ідеально підходить для коренеплодів та роботи з ґрунтом.

Фази місяця в вересні 2025

Щоб правильно спланувати посадки на городі й уникнути помилок, важливо враховувати, в які дні припадають різні фази Місяця. У вересні 2025 року вони розподілятимуться так:

1-6 вересня — зростальний Місяць;

7 вересня — повня;

8-20 вересня — спадний Місяць;

21 вересня — молодик;

22-30 вересня — зростальний Місяць.

Що і в які дні можна посадити в вересні 2025

Дачник саджає полуницю на грядку. Фото: Pinterest

Згідно з місячним календарем, у вересні 2025 року сприятливими днями для посадки рослин є:

1-2 вересня — редис;

1-2, 17-19 вересня — ред ька, ріпа;

ька, ріпа; 1-2, 10-13 вересня — зелень (кріп, петрушка, шпинат);

3-4 вересня — полуниця;

5-6, 20-23 вересня — озимий часник та цибуля;

8-9 вересня — цибуля-порей;

8-9 вересня — цибуля-порей; 24-26 вересня — малина, смородина.

Найкращі дні для садових робіт у вересні 2025

Людина копає город. Фото: Everypixel

Ці дні підходять для прополки, збору врожаю або прибирання території:

Робота з ґрунтом (розпушування, перекопування) — 17-19, 27-30 вересня;

Внесення органічних та мінеральних добрив — 20-23 вересня;

Прополка та боротьба зі шкідниками — 14-16, 27-30 вересня;

Збір урожаю для тривалого зберігання — 3-4, 10-13 вересня;

Прибирання ділянки, обрізка кущів та дерев — 14-16, 27-30 вересня.

