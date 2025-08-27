Відео
Що і коли садити на городі в вересні 2025 — місячний календар

Що і коли садити на городі в вересні 2025 — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 01:05
Місячний календар на вересень 2025 — найкращі дні для посіву та посадки
Дачник садить цибулю на городі. Фото: Pinterest

Вересень — це не тільки час збору врожаю, а й важливий період для підготовки майбутніх грядок. Саме зараз, після літньої спеки, настає ідеальна пора для посадки озимих культур, які дадуть вам свіжу зелень і овочі вже навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:
Людина прибирає на городі.
Людина прибирає на городі. Фото: Freepik

Осінній догляд за городом вимагає особливого підходу. Саме в цей перехідний період, коли природа готується до відпочинку, фази Місяця особливо сильно впливають на рослини. Зростаючий Місяць сприяє розвитку надземної частини, тоді як спадаючий ідеально підходить для коренеплодів та роботи з ґрунтом. 

Фази місяця в вересні 2025

Щоб правильно спланувати посадки на городі й уникнути помилок, важливо враховувати, в які дні припадають різні фази Місяця. У вересні 2025 року вони розподілятимуться так:

  • 1-6 вересня — зростальний Місяць;
  • 7 вересня — повня;
  • 8-20 вересня — спадний Місяць;
  • 21 вересня — молодик;
  • 22-30 вересня — зростальний Місяць.

Що і в які дні можна посадити в вересні 2025

Дачник садить полуницю на грядку.
Дачник саджає полуницю на грядку. Фото: Pinterest

      

Згідно з місячним календарем, у вересні 2025 року сприятливими днями для посадки рослин є:

  • 1-2 вересня — редис;       
  • 1-2, 17-19 вересня — ред ька, ріпа; 
  • 1-2, 10-13 вересня — зелень (кріп, петрушка, шпинат);   
  • 3-4 вересня — полуниця; 
  • 5-6, 20-23 вересня — озимий часник та цибуля;
  •  8-9 вересня — цибуля-порей;
  •  24-26 вересня — малина, смородина.

Найкращі дні для садових робіт у вересні 2025

Людина копає город.
Людина копає город. Фото: Everypixel

Ці дні підходять для прополки, збору врожаю або прибирання території:

  • Робота з ґрунтом (розпушування, перекопування) — 17-19, 27-30 вересня;
  • Внесення органічних та мінеральних добрив — 20-23 вересня;
  • Прополка та боротьба зі шкідниками — 14-16, 27-30 вересня;
  • Збір урожаю для тривалого зберігання — 3-4, 10-13 вересня;
  • Прибирання ділянки, обрізка кущів та дерев — 14-16, 27-30 вересня.

Нагадаємо, ми писали про те, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.

Раніше ми розповідали про те, у які дні серпня не можна копати картоплю.

Також ми пояснювали, чим підживити огірки до кінця серпня.

                      

рослини добрива поради город місячний календар Фази Місяця
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
