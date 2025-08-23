Посадка полуниці у відкритий ґрунт — покрокова інструкція для високого врожаю

Полуниця росте у теплиці. Фото: pixabay.com

Осіння посадка полуниці допомагає рослинам зміцнити коріння до зими та підготуватися до рясного врожаю навесні. Дотримуйтесь правильних строків і агротехніки, щоб кущики швидко прижилися.

Більшість садівників звикли висаджувати полуницю наприкінці літа, проте осіння посадка теж ефективна — приблизно до середини–кінця вересня. Головна умова — рослини мають встигнути прижитися до перших заморозків. У центральних та північних областях України оптимально висаджувати полуницю з середини серпня до середини вересня, у південних регіонах посадку можна продовжити до кінця вересня або навіть початку жовтня. Важливо залишати рослинам щонайменше 3-4 тижні для адаптації.

Полуниця на грядці. Фото: pixabay.com

Підготовка ділянки

Оберіть сонячне, добре дреноване місце. Найкращі попередники — цибуля, морква, буряк або бобові. Уникайте посадки після картоплі, томатів та огірків. За 2-3 тижні до посадки перекопайте ґрунт, видаліть бур’яни та внесіть органічні добрива, такі як компост або перепрілий гній.

Підготовка саджанців

Вибирайте здорові рослини з 3-4 листками та добре розвиненою кореневою системою. Перед посадкою замочіть корені у воді або стимуляторі росту для кращого приживлення.

Як саджати полуницю

Відстань між рослинами — 30-40 см, між рядами — 60-70 см. Коренева шийка повинна залишатися на рівні ґрунту. Викопайте лунки глибиною 10-15 см, розправте корені, засипте землею та обережно притисніть.

Полив і догляд

Після посадки рясно полийте рослини. Далі поливайте регулярно, але без перезволоження. Навесні використовуйте азотні добрива, влітку — калійно-фосфорні. Мульчуйте ґрунт соломою, тирсою або агроволокном для збереження вологи та захисту від бур’янів.

Гарний врожай полуниці. Фото: pixabay.com

Правильна посадка, підготовка саджанців та догляд допоможуть отримати здорову, ароматну та смачну полуницю прямо з вашого городу.

