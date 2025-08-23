Посадка клубники в открытый грунт — пошаговая инструкция для высокого урожая

Клубника растет в теплице. Фото: pixabay.com

Осенняя посадка клубники помогает растениям укрепить корни к зиме и подготовиться к обильному урожаю весной. Соблюдайте правильные сроки и агротехнику, чтобы кустики быстро прижились.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.



Большинство садоводов привыкли высаживать клубнику в конце лета, однако осенняя посадка тоже эффективна — примерно до середины-конца сентября. Главное условие — растения должны успеть прижиться до первых заморозков. В центральных и северных областях Украины оптимально высаживать клубнику с середины августа до середины сентября, в южных регионах посадку можно продлить до конца сентября или даже начала октября. Важно оставлять растениям минимум 3-4 недели для адаптации.

Реклама

Читайте также:

Клубника на грядке. Фото: pixabay.com

Подготовка участка

Выберите солнечное, хорошо дренированное место. Лучшие предшественники — лук, морковь, свекла или бобовые. Избегайте посадки после картофеля, томатов и огурцов. За 2-3 недели до посадки перекопайте почву, удалите сорняки и внесите органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз.

Подготовка саженцев

Выбирайте здоровые растения с 3-4 листьями и хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой замочите корни в воде или стимуляторе роста для лучшего приживления.

Как сажать клубнику

Расстояние между растениями — 30-40 см, между рядами — 60-70 см. Корневая шейка должна оставаться на уровне почвы. Выкопайте лунки глубиной 10-15 см, расправьте корни, засыпьте землей и осторожно прижмите.

Полив и уход

После посадки обильно полейте растения. Далее поливайте регулярно, но без переувлажнения. Весной используйте азотные удобрения, летом — калийно-фосфорные. Мульчируйте почву соломой, опилками или агроволокном для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Хороший урожай клубники. Фото: pixabay.com

Правильная посадка, подготовка саженцев и уход помогут получить здоровую, ароматную и вкусную клубнику прямо с вашего огорода.

Напомним, мы писали о том, что нужно посадить после клубники на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем категорически нельзя подкармливать клубнику на огороде.

Также мы объясняли, почему на клубнике появляется серая гниль и что делать.