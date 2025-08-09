Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Серая гниль на клубнике — откуда она берется и как избавиться

Серая гниль на клубнике — откуда она берется и как избавиться

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 16:54
Почему на клубнике появляется гниль — как спасти урожай, советы дачникам
Серая гниль на клубнике и сбор урожая ягод на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличия серой гнили на кустах клубники, к сожалению, почти не избежать, но если вы хотите попробовать, вам стоит кое-что знать. Опытные дачники рассказали, что становится причинами возникновения этой проблемы и что надо сделать, чтобы спасти урожай ягоды на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Почему клубника страдает от серой гнили

Гниль на клубнике может появляться из-за того, что ее кусты выращиваются на плохо освещенных и проветриваемых местах. А еще это может быть из-за того, что рано весной вы не удалили или не собрали и сожгли старые засохшие листья, цветоносы и другие устаревшие части.

Кроме того, серая гниль поражает клубнику из-за того, что посадки неправильно мульчируют или вовсе этого не делают.

Гниль на клубнике
Признак наличия гнили на клубнике. Фото: Doldolov

Что делать, если на клубнике появилась серая гниль

Чтобы снизить риск развития серой гнили на клубнике, вовремя собирайте урожай, а пострадавшие плоды уничтожайте. Также опыляйте основания кустов клубники и почву под ними древесной золой в количестве 15-20 грамм на одно растение.

Причем, делайте это в начале завязывания плодов, а потом — в начале созревания ягод на кустах. Летом уничтожайте кусты, которые пострадали от нематоды. После сбора урожая используйте инсектициды или биопрепараты, чтобы избавиться от малинового жука, землянично-малинового долгоносика и других паразитов.

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться определенными препаратами, которые считаются самыми эффективными против серой гнили. Речь идет о таких средствах, как:

  • "Фундазол"
  • "Хорус"
  • "Тельдор"
  • "Свитч"

В конце вегетационного периода кустов клубники собирайте и уничтожайте сухие листья, которые пострадали от увядания, гнили и пятнистости.

Напомним, мы писали о том, как правильно пересаживать кусты клубники на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему клубника начала засыхать и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, почему листья на кустах клубники краснеют и что делать.

болезнь ягоды советы огород клубника урожай клубники
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации