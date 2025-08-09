Почему на клубнике появляется гниль — как спасти урожай, советы дачникам

Серая гниль на клубнике и сбор урожая ягод на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличия серой гнили на кустах клубники, к сожалению, почти не избежать, но если вы хотите попробовать, вам стоит кое-что знать. Опытные дачники рассказали, что становится причинами возникновения этой проблемы и что надо сделать, чтобы спасти урожай ягоды на огороде.

Почему клубника страдает от серой гнили

Гниль на клубнике может появляться из-за того, что ее кусты выращиваются на плохо освещенных и проветриваемых местах. А еще это может быть из-за того, что рано весной вы не удалили или не собрали и сожгли старые засохшие листья, цветоносы и другие устаревшие части.

Кроме того, серая гниль поражает клубнику из-за того, что посадки неправильно мульчируют или вовсе этого не делают.

Признак наличия гнили на клубнике. Фото: Doldolov

Что делать, если на клубнике появилась серая гниль

Чтобы снизить риск развития серой гнили на клубнике, вовремя собирайте урожай, а пострадавшие плоды уничтожайте. Также опыляйте основания кустов клубники и почву под ними древесной золой в количестве 15-20 грамм на одно растение.

Причем, делайте это в начале завязывания плодов, а потом — в начале созревания ягод на кустах. Летом уничтожайте кусты, которые пострадали от нематоды. После сбора урожая используйте инсектициды или биопрепараты, чтобы избавиться от малинового жука, землянично-малинового долгоносика и других паразитов.

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться определенными препаратами, которые считаются самыми эффективными против серой гнили. Речь идет о таких средствах, как:

"Фундазол"

"Хорус"

"Тельдор"

"Свитч"

В конце вегетационного периода кустов клубники собирайте и уничтожайте сухие листья, которые пострадали от увядания, гнили и пятнистости.

