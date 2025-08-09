Відео
Головна Дім та город Сіра гниль на полуниці — звідки вона береться і як позбутися

Сіра гниль на полуниці — звідки вона береться і як позбутися

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:54
Чому на полуниці з'являється гниль — як врятувати врожай, поради дачникам
Сіра гниль на полуниці та збір врожаю ягід на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявності сірої гнилі на кущах полуниці, на жаль, майже не уникнути, але якщо ви хочете спробувати, вам варто дещо знати. Досвідчені дачники розповіли, що стає причинами виникнення цієї проблеми і що треба зробити, щоб врятувати врожай ягоди на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Чому полуниця страждає від сірої гнилі

Гниль на полуниці може з’являтися через те, що її кущі вирощуються на погано освітлених і провітрюваних місцях. А ще це може бути через те, що рано навесні ви не видалили або не зібрали і спалили старі засохлі листя, квітконосі та інші застарілі частини.

Крім того, сіра гниль вражає полуницю через те, що посадки неправильно мульчують або зовсім цього не роблять.

Гниль на клубнике
Ознака наявності гнилі на полуниці. Фото: Doldolov

Що робити, якщо на полуниці з’явилася сіра гниль

Щоб знизити ризик розвитку сірої гнилі на полуниці, вчасно збирайте врожай, а постраждалі плоди знищуйте. Також запилюйте основи кущів полуниці та ґрунт під ними деревним попелом у кількості 15-20 грамів на одну рослину. 

Причому, робіть це на початку зав’язування плодів, а потім — на початку достигання ягід на кущах. Влітку знищуйте кущі, які постраждали від нематоди. Після збору врожаю використовуйте інсектициди або біопрепарати, щоб позбутися малинового жука, сунично-малинового довгоносика та інших паразитів.

Дачники з досвідом рекомендують скористатися певними препаратами, які вважаються найефективнішими проти сірої гнилі. Йдеться про такі засоби, як:

  • "Фундазол"
  • "Хорус"
  • "Тельдор"
  • "Світч"

Наприкінці вегетаційного періоду кущів полуниці збирайте і знищуйте сухе листя, яке постраждало від в’янення, гнилі та плямистості.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
