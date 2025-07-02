Что надо делать с клубникой после сбора урожая — советы дачникам

Что делать с клубникой после плодоношения — полезные советы
Многие дачники считают, что после сбора урожая клубники ее кусты уже не нужны, но с них еще можно получить хороший урожай. Узнайте, какие важные вещи необходимо сделать с ягодными кустарниками после сбора урожая, чтобы они щедро плодоносили в следующем году.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что нужно сделать с кустами клубники после плодоношения
Обрезка кустов
Когда вы заметили, что на кустах больше не появляются ягоды, где-то через две-три недели их нужно обрезать. Для этого возьмите секатор или садовые ножницы, хорошо их подточите и обрежьте усы, а также листья, которые стали слабыми, высохли или повредились.
Для размножения оставьте по три самых сильных листа и по одной паре усиков. Это нужно для того, чтобы на лишней зелени не заводились всевозможные вредители.
Полив и мульчирование
Запомните, что в земле должно быть достаточно влаги, чтобы на кустах сформировались цветочные почки на следующий год. Поливать кусты клубники после плодоношения нужно где-то один раз в неделю тогда, когда тепло, и дважды тогда, когда жарко. Делать это лучше утром и под корень, чтобы не трогать листья. В сентябре можно уже не поливать клубнику.
Также стоит мульчировать ягодные кусты, а делать это опытные дачники рекомендуют опилками, спанбондом или сеном.
Подкормка кустов
Удобрения после плодоношения нужно вносить трижды:
- После пропажи ягод
- Через три недели
- В начале осени, если бедная почва
Сначала надо воспользоваться минеральными препаратами с содержанием азота, калия и фосфора. Затем подойдет универсальное или органическое удобрение, например, куриный помет или перепревший компост. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — 400 грамм
- Йод — шесть капель
- Вода — десять литров
В последней подкормке не должно быть азота, а надо использовать калий, например, калийную селитру или калий сульфат.
Напомним, мы писали о том, почему нужно обрезать усы на клубнике и когда это лучше делать.
Ранее мы рассказывали о том, что нужно посадить после клубники на огороде.
Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя подкармливать клубнику на огороде.
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