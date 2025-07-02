Що треба робити з полуницею після збору врожаю — поради дачникам

Процес збору врожаю полуниці на городі. Фото: Pinterest

Багато дачників вважають, що після збору врожаю полуниці її кущі вже не потрібні, але з них ще можна отримати гарний врожай. Дізнайтеся, які важливі речі необхідно зробити з ягідними чагарниками після збору врожаю, щоб вони щедро плодоносили наступного року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Обрізка кущів

Коли ви помітили, що на кущах більше не з’являються ягоди, десь за два-три тижні їх потрібно обрізати. Для цього візьміть секатор чи садові ножиці, гарно їх підточіть і обріжте вуса, а також листя, яке стало слабким, висохло або пошкодилося.

Для розмноження залиште по три найсильніших листки і по одній парі вусиків. Це потрібно для того, щоб на зайвій зелені не заводилися всілякі шкідники.

Процедура обрізки куща полуниці на городі. Фото: Pinterest

Полив і мульчування

Запам’ятайте, що в землі повинно бути достатньо вологи, щоб на кущах сформувалися квіткові бруньки на наступний рік. Поливати кущі полуниці після плодоношення потрібно десь один раз на тиждень тоді, коли тепло, і двічі тоді, коли спекотно. Робити це краще зранку і під корінь, щоб не чіпати листя. У вересні можна вже не поливати полуницю.

Також варто мульчувати ягідні кущі, а робити це досвідчені дачники рекомендують тирсою, спанбондом чи сіном.

Мульчування полуниці на городі. Фото: Pinterest

Підживлення кущів

Добрива після плодоношення потрібно вносити тричі:

Після пропажі ягід

За три тижні

На початку осені, якщо бідний ґрунт

Спочатку треба скористатися мінеральними препаратами із вмістом азоту, калію і фосфору. Потім підійде універсальне або органічне добриво, наприклад, курячий послід чи перепрілий компост. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — 400 грамів

Йод — шість крапель

Вода — десять літрів

В останньому підживленні не повинно бути азоту, а треба використати калій, наприклад, калійну селітру чи калій сульфат.

Нагадаємо, ми писали про те, чому потрібно обрізати вуса на полуниці та коли це краще робити.

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