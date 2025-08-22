Відео
Встигніть підживити огірки до кінця серпня — врожай гарантовано

Встигніть підживити огірки до кінця серпня — врожай гарантовано

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 01:12
Як треба підживити огірки до кінця серпня – поради дачникам
Гарний врожай огірків. Фото: Pinterest

У серпні огірки швидко виснажуються: зав’язей меншає, плоди дрібнішають, а врожайність помітно падає. Новини.LIVE розповідають, як продовжити збір зеленців до пізньої осені.

Наприкінці літа рослини відчувають дефіцит поживних речовин, що призводить до зниження кількості зав’язей і погіршення смаку плодів. Продовжити сезон допоможуть прості й доступні підживки, які зміцнять рослини та дозволять збирати хрусткі огірки навіть у листопаді.


Огірки ростуть на грядці.
Огірки ростуть на грядці. Фото: Pinterest

Дріжджова підживка

Візьміть 10 г сухих дріжджів (або 100 г пресованих), додайте 2 ложки цукру та розчиніть у 10 літрах теплої води. Суміш потрібно настояти близько чотирьох годин, після чого розбавте водою у співвідношенні 1:1 і полийте грядки. Таку підживку достатньо робити раз на два тижні — і огірки продовжать активно рости й плодоносити.

Зольний настій

Щоб зміцнити рослини та зробити плоди смачнішими, використовуйте настій деревної золи. Для цього склянку золи залийте 5 літрами гарячої води й настоюйте два дні. Після проціджування рідину можна застосовувати як для поливу під корінь, так і для обприскування листя. Таку підживку проводять раз на тиждень. Вона збагачує ґрунт калієм і фосфором та підвищує стійкість огірків до хвороб.

Додаткові поради

  • Накривайте грядки агроволокном уночі для захисту від температурних перепадів.
  • Використовуйте теплу воду для поливу, щоб уникнути стресу у рослин.
  • Підживлення вносьте лише після поливу чистою водою — так рослини засвоять його краще.

Дріжджова та зольна підживки у серпні допоможуть огіркам зберегти силу, давати нові зав’язі та повноцінні плоди навіть після перших холодів. Завдяки цим простим методам городники можуть збирати хрусткі огірки до самого листопада.

овочі поради город підживлення ефективні способи огірки
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
