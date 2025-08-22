Як треба підживити огірки до кінця серпня – поради дачникам

Гарний врожай огірків. Фото: Pinterest

У серпні огірки швидко виснажуються: зав’язей меншає, плоди дрібнішають, а врожайність помітно падає. Новини.LIVE розповідають, як продовжити збір зеленців до пізньої осені.

Наприкінці літа рослини відчувають дефіцит поживних речовин, що призводить до зниження кількості зав’язей і погіршення смаку плодів. Продовжити сезон допоможуть прості й доступні підживки, які зміцнять рослини та дозволять збирати хрусткі огірки навіть у листопаді.

Огірки ростуть на грядці. Фото: Pinterest

Дріжджова підживка

Візьміть 10 г сухих дріжджів (або 100 г пресованих), додайте 2 ложки цукру та розчиніть у 10 літрах теплої води. Суміш потрібно настояти близько чотирьох годин, після чого розбавте водою у співвідношенні 1:1 і полийте грядки. Таку підживку достатньо робити раз на два тижні — і огірки продовжать активно рости й плодоносити.

Зольний настій

Щоб зміцнити рослини та зробити плоди смачнішими, використовуйте настій деревної золи. Для цього склянку золи залийте 5 літрами гарячої води й настоюйте два дні. Після проціджування рідину можна застосовувати як для поливу під корінь, так і для обприскування листя. Таку підживку проводять раз на тиждень. Вона збагачує ґрунт калієм і фосфором та підвищує стійкість огірків до хвороб.

Додаткові поради

Накривайте грядки агроволокном уночі для захисту від температурних перепадів.

Використовуйте теплу воду для поливу, щоб уникнути стресу у рослин.

Підживлення вносьте лише після поливу чистою водою — так рослини засвоять його краще.

Дріжджова та зольна підживки у серпні допоможуть огіркам зберегти силу, давати нові зав’язі та повноцінні плоди навіть після перших холодів. Завдяки цим простим методам городники можуть збирати хрусткі огірки до самого листопада.

