Успейте подкормить огурцы до конца августа — урожай гарантирован

Успейте подкормить огурцы до конца августа — урожай гарантирован

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 01:12
Как нужно подкормить огурцы до конца августа — советы дачникам
Хороший урожай огурцов. Фото: Pinterest

В августе огурцы быстро истощаются: завязей становится меньше, плоды мельчают, а урожайность заметно падает. Новини.LIVE рассказывают, как продлить сбор зеленцов до поздней осени.

В конце лета растения испытывают дефицит питательных веществ, что приводит к снижению количества завязей и ухудшению вкуса плодов. Продлить сезон помогут простые и доступные подкормки, которые укрепят растения и позволят собирать хрустящие огурцы даже в ноябре.

Читайте также:
Огірки ростуть на грядці.
Огурцы растут на грядке. Фото: Pinterest

Дрожжевая подкормка

Возьмите 10 г сухих дрожжей (или 100 г прессованных), добавьте 2 ложки сахара и растворите в 10 литрах теплой воды. Смесь нужно настоять около четырех часов, после чего разбавьте водой в соотношении 1:1 и полейте грядки. Такую подкормку достаточно делать раз в две недели — и огурцы продолжат активно расти и плодоносить.

Зольный настой

Чтобы укрепить растения и сделать плоды вкуснее, используйте настой древесной золы. Для этого стакан золы залейте 5 литрами горячей воды и настаивайте два дня. После процеживания жидкость можно применять как для полива под корень, так и для опрыскивания листьев. Такую подкормку проводят раз в неделю. Она обогащает почву калием и фосфором и повышает устойчивость огурцов к болезням.

Дополнительные советы

  • Накрывайте грядки агроволокном на ночь для защиты от температурных перепадов.
  • Используйте теплую воду для полива, чтобы избежать стресса у растений.
  • Подкормки вносите только после полива чистой водой — так растения усвоят их лучше.

Дрожжевая и зольная подкормки в августе помогут огурцам сохранить силу, давать новые завязи и полноценные плоды даже после первых холодов. Благодаря этим простым методам огородники могут собирать хрустящие огурцы до самого ноября.

Напомним, мы писали о том, как посеять огурцы в августе 2025 года для вкусного урожая осенью.

Ранее мы рассказывали о том, как поливать огурцы в августе 2025, чтобы урожай был до зимы.

Также мы сообщали о лучших сортах огурцов, которые стоит посадить в августе 2025.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
