Как нужно подкормить огурцы до конца августа — советы дачникам

В августе огурцы быстро истощаются: завязей становится меньше, плоды мельчают, а урожайность заметно падает. Новини.LIVE рассказывают, как продлить сбор зеленцов до поздней осени.

В конце лета растения испытывают дефицит питательных веществ, что приводит к снижению количества завязей и ухудшению вкуса плодов. Продлить сезон помогут простые и доступные подкормки, которые укрепят растения и позволят собирать хрустящие огурцы даже в ноябре.

Дрожжевая подкормка

Возьмите 10 г сухих дрожжей (или 100 г прессованных), добавьте 2 ложки сахара и растворите в 10 литрах теплой воды. Смесь нужно настоять около четырех часов, после чего разбавьте водой в соотношении 1:1 и полейте грядки. Такую подкормку достаточно делать раз в две недели — и огурцы продолжат активно расти и плодоносить.

Зольный настой

Чтобы укрепить растения и сделать плоды вкуснее, используйте настой древесной золы. Для этого стакан золы залейте 5 литрами горячей воды и настаивайте два дня. После процеживания жидкость можно применять как для полива под корень, так и для опрыскивания листьев. Такую подкормку проводят раз в неделю. Она обогащает почву калием и фосфором и повышает устойчивость огурцов к болезням.

Дополнительные советы

Накрывайте грядки агроволокном на ночь для защиты от температурных перепадов.

Используйте теплую воду для полива, чтобы избежать стресса у растений.

Подкормки вносите только после полива чистой водой — так растения усвоят их лучше.

Дрожжевая и зольная подкормки в августе помогут огурцам сохранить силу, давать новые завязи и полноценные плоды даже после первых холодов. Благодаря этим простым методам огородники могут собирать хрустящие огурцы до самого ноября.

