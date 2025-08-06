Какие лучшие сорта огурцов посадить на огороде в августе 2025 — советы дачникам

Самые лучшие сорта огурцов, которые стоит посадить в августе 2025
Если вы хотите насладиться крупными и сладкими огурцами в ноябре, вам стоит обратить внимание на самые лучшие сорта. Опытные дачники рассказали, какие гибриды этих популярных овощей нужно обязательно посадить в августе 2025 года на своем огороде.
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Среди большого разнообразия сортов огурцов существуют такие, которые с момента появления первых всходов начинают давать урожай уже через 40 дней. Эти гибриды прекрасно выдерживают жару и без проблем переживают отсутствие осадков в течение длительного времени.
К тому же, эти сорта огурцов идеально подходят для выращивания в июле или августе. Опытные дачники рассказали, о каких именно сортах этих овощей идет речь в этом случае.
Какие сорта огурцов посадить в августе 2025 года
Сорт "Амур"
Кусты этого сорта огурцов в узле формируют до шести завязей, а их плоды идеально подходят для засолки. Этот сорт стойко все выдерживает, а еще его довольно часто можно увидеть на дачных участках. Дело в том, что он не требует особого ухода.
Сорт "Гектор"
Это кустовой сорт огурцов с женским типом цветения, который опыляется пчелами и не нуждается в подвязывании. Благодаря этому вам не нужно будет тратить много времени и сил на уход за растениями из этого сорта овощей.
Сорт "Меренга"
Огурцы этого гибрида опыляются самостоятельно, благодаря чему не нужно будет привлекать пчел к этому делу. А еще с кустов этого сорта можно будет довольно рано собрать первый урожай. Плоды на кустах вырастают не горькими и идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации.
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