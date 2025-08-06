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Главная Дом и огород Самые лучшие сорта огурцов, которые стоит посадить в августе 2025

Самые лучшие сорта огурцов, которые стоит посадить в августе 2025

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 03:13
Какие лучшие сорта огурцов посадить на огороде в августе 2025 — советы дачникам
Собранный урожай огурцов в корзине. Фото: Freepik

Если вы хотите насладиться крупными и сладкими огурцами в ноябре, вам стоит обратить внимание на самые лучшие сорта. Опытные дачники рассказали, какие гибриды этих популярных овощей нужно обязательно посадить в августе 2025 года на своем огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Среди большого разнообразия сортов огурцов существуют такие, которые с момента появления первых всходов начинают давать урожай уже через 40 дней. Эти гибриды прекрасно выдерживают жару и без проблем переживают отсутствие осадков в течение длительного времени.

К тому же, эти сорта огурцов идеально подходят для выращивания в июле или августе. Опытные дачники рассказали, о каких именно сортах этих овощей идет речь в этом случае.

Огурцы
Два плода огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Какие сорта огурцов посадить в августе 2025 года

Сорт "Амур"

Кусты этого сорта огурцов в узле формируют до шести завязей, а их плоды идеально подходят для засолки. Этот сорт стойко все выдерживает, а еще его довольно часто можно увидеть на дачных участках. Дело в том, что он не требует особого ухода.

Сорт "Амур"
Два огурца сорта "Амур". Фото: Decorexpro

Сорт "Гектор"

Это кустовой сорт огурцов с женским типом цветения, который опыляется пчелами и не нуждается в подвязывании. Благодаря этому вам не нужно будет тратить много времени и сил на уход за растениями из этого сорта овощей.

Сорт "Гектор"
Урожай огурцов сорта "Гектор". Фото: Decorexpro

Сорт "Меренга"

Огурцы этого гибрида опыляются самостоятельно, благодаря чему не нужно будет привлекать пчел к этому делу. А еще с кустов этого сорта можно будет довольно рано собрать первый урожай. Плоды на кустах вырастают не горькими и идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервации.

Сорт "Меренга"
Собранный урожай огурцов сорта "Меренга". Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно продлить плодоношение огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить огурцы, если на кустах желтеют листья.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя поливать огурцы с утра.

овощи советы огород урожай огурцов огурцы сорт
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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