Чим обробити огірки в серпні 2025, щоб захистити їх від хвороб — поради дачникам

Зібраний врожай огірків у кошику і обприскування листя кущів цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

У серпні огірки стають особливо вразливими до різних грибкових хвороб, тому саме цього місяця треба обов’язково подбати про рослини. Досвідчені дачники розповіли, чим варто обробити кущі цього овоча на городі наприкінці літа, щоб захистити їх від різних недуг.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Щоб захистити кущі огірків від грибкових хвороб, варто взяти молочну сироватку і звичайний йод. Справа в тому, що до складу сироватки входить багато амінокислот і молочнокислих бактерій. Ці елементи створюють на поверхні листя тонку захисну плівку, яка пригнічує збудників борошнистої роси і пероноспорозу.

Огірки на кущах на городі. Фото: Pinterest

А ось йод, у свою чергу, вважається сильним антисептиком, який знезаражує поверхню листя. Ще це важливий мікроелемент, який огірки засвоюють через листя. Це активує процеси обміну в рослинах, зміцнює імунну систему і робить огірки більш стійкими до різних стресових умов.

Як обробити огірки сироваткою і йодом

Спочатку приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

Молочна сироватка — один літр

Йод 5% — п’ять-сім крапель

Вода — десять літрів

Змішайте між собою сироватку і йод, а потім розведіть суміш у чистій та відстояній воді кімнатної температури. Залийте отриманий розчин у обприскувач і гарно обробіть рослини з огірками дрібним туманом, покриваючи листя з обох боків.

Обробка кущів з огірками на городі. Фото: Pinterest

Обов’язково робіть це зранку або ввечері, щоб на мокрих листках не було опіків від сонця. Повторюйте цю процедуру з кущами огірків кожні десять або 14 днів, особливо, коли надворі був дощ.

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