Чем обработать огурцы в августе 2025, чтобы защитить их от болезней — советы дачникам

Чем обработать огурцы в августе 2025 — эффективные удобрения
В августе огурцы становятся особенно уязвимыми к различным грибковым болезням, поэтому именно в этом месяце надо обязательно позаботиться о растениях. Опытные дачники рассказали, чем стоит обработать кусты этого овоща на огороде в конце лета, чтобы защитить их от разных недугов.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как можно защитить огурцы от заболеваний
Чтобы защитить кусты огурцов от грибковых болезней, стоит взять молочную сыворотку и обычный йод. Дело в том, что в состав сыворотки входит много аминокислот и молочнокислых бактерий. Эти элементы создают на поверхности листьев тонкую защитную пленку, которая подавляет возбудителей мучнистой росы и пероноспороза.
А вот йод, в свою очередь, считается сильным антисептиком, который обеззараживает поверхность листьев. Еще это важный микроэлемент, который огурцы усваивают через листья. Это активирует процессы обмена в растениях, укрепляет иммунную систему и делает огурцы более устойчивыми к различным стрессовым условиям.
Как обработать огурцы сывороткой и йодом
Сначала приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:
- Молочная сыворотка — один литр
- Йод 5% — пять-семь капель
- Вода — десять литров
Смешайте между собой сыворотку и йод, а затем разведите смесь в чистой и отстоянной воде комнатной температуры. Залейте полученный раствор в опрыскиватель и хорошо обработайте растения с огурцами мелким туманом, покрывая листья с обеих сторон.
Обязательно делайте это утром или вечером, чтобы на мокрых листьях не было ожогов от солнца. Повторяйте эту процедуру с кустами огурцов каждые десять или 14 дней, особенно, когда на улице был дождь.
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