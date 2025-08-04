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Главная Дом и огород Чем обработать огурцы в августе 2025 — эффективные удобрения

Чем обработать огурцы в августе 2025 — эффективные удобрения

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:30
Чем обработать огурцы в августе 2025, чтобы защитить их от болезней — советы дачникам
Собранный урожай огурцов в корзине и опрыскивание листьев кустов этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В августе огурцы становятся особенно уязвимыми к различным грибковым болезням, поэтому именно в этом месяце надо обязательно позаботиться о растениях. Опытные дачники рассказали, чем стоит обработать кусты этого овоща на огороде в конце лета, чтобы защитить их от разных недугов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как можно защитить огурцы от заболеваний

Чтобы защитить кусты огурцов от грибковых болезней, стоит взять молочную сыворотку и обычный йод. Дело в том, что в состав сыворотки входит много аминокислот и молочнокислых бактерий. Эти элементы создают на поверхности листьев тонкую защитную пленку, которая подавляет возбудителей мучнистой росы и пероноспороза.

Огурцы
Огурцы на кустах на огороде. Фото: Pinterest

А вот йод, в свою очередь, считается сильным антисептиком, который обеззараживает поверхность листьев. Еще это важный микроэлемент, который огурцы усваивают через листья. Это активирует процессы обмена в растениях, укрепляет иммунную систему и делает огурцы более устойчивыми к различным стрессовым условиям.

Как обработать огурцы сывороткой и йодом

Сначала приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

  • Молочная сыворотка — один литр
  • Йод 5% — пять-семь капель
  • Вода — десять литров

Смешайте между собой сыворотку и йод, а затем разведите смесь в чистой и отстоянной воде комнатной температуры. Залейте полученный раствор в опрыскиватель и хорошо обработайте растения с огурцами мелким туманом, покрывая листья с обеих сторон.

Опрыскивание огурцов
Обработка кустов с огурцами на огороде. Фото: Pinterest

Обязательно делайте это утром или вечером, чтобы на мокрых листьях не было ожогов от солнца. Повторяйте эту процедуру с кустами огурцов каждые десять или 14 дней, особенно, когда на улице был дождь.

Напомним, мы писали о том, как можно продлить период плодоношения огурцов на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить огурцы, если на них желтеют листья.

Также мы сообщали о том, почему нельзя поливать огурцы на огороде с утра.

овощи советы огород народные методы эффективные способы огурцы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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