Чем обработать огурцы в августе 2025, чтобы защитить их от болезней — советы дачникам

Собранный урожай огурцов в корзине и опрыскивание листьев кустов этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

В августе огурцы становятся особенно уязвимыми к различным грибковым болезням, поэтому именно в этом месяце надо обязательно позаботиться о растениях. Опытные дачники рассказали, чем стоит обработать кусты этого овоща на огороде в конце лета, чтобы защитить их от разных недугов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как можно защитить огурцы от заболеваний

Чтобы защитить кусты огурцов от грибковых болезней, стоит взять молочную сыворотку и обычный йод. Дело в том, что в состав сыворотки входит много аминокислот и молочнокислых бактерий. Эти элементы создают на поверхности листьев тонкую защитную пленку, которая подавляет возбудителей мучнистой росы и пероноспороза.

Огурцы на кустах на огороде. Фото: Pinterest

А вот йод, в свою очередь, считается сильным антисептиком, который обеззараживает поверхность листьев. Еще это важный микроэлемент, который огурцы усваивают через листья. Это активирует процессы обмена в растениях, укрепляет иммунную систему и делает огурцы более устойчивыми к различным стрессовым условиям.

Как обработать огурцы сывороткой и йодом

Сначала приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

Молочная сыворотка — один литр

Йод 5% — пять-семь капель

Вода — десять литров

Смешайте между собой сыворотку и йод, а затем разведите смесь в чистой и отстоянной воде комнатной температуры. Залейте полученный раствор в опрыскиватель и хорошо обработайте растения с огурцами мелким туманом, покрывая листья с обеих сторон.

Обработка кустов с огурцами на огороде. Фото: Pinterest

Обязательно делайте это утром или вечером, чтобы на мокрых листьях не было ожогов от солнца. Повторяйте эту процедуру с кустами огурцов каждые десять или 14 дней, особенно, когда на улице был дождь.

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